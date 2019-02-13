В Минске задержали директора завода «Оптрон» 33 13.02.2019, 16:32

9,620

Фото: tut.by

Ему инкриминируют взятку в 23 тысячи долларов.

В Минске с поличным при получении взятки задержан генеральный директор ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон». Об этом сообщает tut.by со ссылкой на МВД.

Руководителя задержали в среду, 13 февраля, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома. Размер незаконного денежного вознаграждения составил 23 100 долларов США. По оперативной информации, это лишь пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте.

Задержанный получил деньги от представителя коммерческой организации за благоприятное решение вопроса по выдаче документов на приобретение недвижимости завода. Также были даны указания подчиненным работникам завода о совершении действий в интересах коммерсанта, связанных с последующим освобождением от уплаты НДС в размере 380 тысяч белорусских рублей по указанной сделке.

В настоящее время материалы проверки переданы в управление Следственного комитета по городу Минску для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 430 УК Республики Беларусь (Получение взятки в особо крупном размере).

Санкция указанной статьи по данному коррупционному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.