Зачем Кремль хочет ограничить интернет 11 Мирослав Гай, inforesist.org

13.02.2019, 16:46

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Интернет - одно из средств борьбы.

В России приняли закон об автономном Интернете.

Фактически, это новый, последовательный и значительный шаг в подготовке к войне.

Создание российского фаервола даст возможность Роскомнадзору подавить последний оплот свободы слова в РФ.

Можно спорить о том сколько времени и средств нужно для установки оборудования, перехода на свой софт, создание своих, аналогов западным, сервисов. Можно говорить о снижении скорости интернета для пользователей и разрушительных последствий для разных российских компаний. Но, все это рабочие нюансы.

Задачи, как мне кажется, которые ставит перед собой Кремль, такие.

1. Цензура. В РФ все чаще проходят протесты в разных регионах. Это и мусорные протесты и забастовки дворников, голодовки пекарей, пограничные споры на Кавказе, забастовки строителей космодрома Восточный и т.д. Мы почти ничего о них не знаем, потому как пресса их почти не освещает. Все эти протесты носят локальный, социальный, а не массовый и политический характер. Но количество рано или поздно перейдет в качество или не перейдет, если про них никто не будет знать внутри страны. Единственный источник откуда просачивается информация — интернет.

Тоже касается множественных техногенных катастроф, падений мостов, терактов, авиа и прочих аварий, растущего количества случаев девиантного поведения среди российского населения.

Вся эта информация становится известной исключительно благодаря интернету и дает возможность демонстрировать несостоятельность «путинизма» и сложившейся системы управления, а вернее правления, в современной России.

2. Информационная война.

Является частью Войны как явления.

Кремль ведет борьбу на уничтожение с Западом, стараясь разрушить единство Евросоюза и НАТО, вмешиваясь в систему принятия решений посредством дезинформации, подкупа, шпионажа, информационных операций, включающих как кибер атаки на объекты инфраструктуры и бизнеса, так и психологические операции влияющие на социальные группы, лидеров мнений и военно-политическое руководство интересующих Кремль стран.

Одним из средств такой борьбы является Интернет.

Но такого рода воздействия всегда, рано или поздно, получают противодействие. Иногда такое противодействие может быть ассиметричным.

И вот для уменьшения такого воздействия нужен автономный интернет, а в крайнем случаи даже его отсутствие.

При этом информационные войска РФ, созданные в 2017 м году, оставят для себя возможности подключения к

Мировой Паутине для продолжения своей активности.

3. Контрреволюция.

Анализ всех последних революций на Ближнем Востоке, Майдане, Грузии, Армении показал, что основным средством коммуникации для революционно настроенных граждан стал Интернет, а именно социальные сети и мессенджеры.

Теллеграмм, Зелло рации, Твиттер, Фейсбук, Ватсап сделали возможным быструю самоорганизацию граждан, создание подполья с возможностью моментального обмена информацией.

Оказалось, что эффективность такой кооперации сложно снизить даже при том, что к некоторым мессенджерам и соцсетям имеют доступ спецслужбы, часто проводящие операции по профилактике и выявлению революционных элементов. Это связано с анонимностью, огромным арсеналом средств, платформ и способов коммуникации в интернете.

Поэтому, автономный интернет с фильтром трафика и возможностью вмешиваться в протоколы дает возможности ФСБ эффективно бороться с любыми поползновениями смены режима.

С учетом масштабных военных программ, увеличения в разы активных мероприятий по разведке за рубежом, подготовки к боевым действиям гражданского сектора, с задействованием последнего в массовых учениях гражданской обороны, расширения военной инфраструктуры, увеличение вооружений, невиданных по размерам военных учений в разных широтах, проведения системных информационных операций за границей, то принятие закона по созданию автономного российского интернета можно смело назвать поддержкой агрессивных планов Кремля и работой по обеспечению планируемой Войны.

А если рассматривать все эти шаги еще и в разрезе последней статьи Владислава Суркова в зависимой «Независимой Газете», то можно говорить о поступательном, системном построении диктатуры миллитаристкого типа с планами расширения ее и на другие территории методом оккупации и присоединения.

Мирослав Гай, inforesist.org