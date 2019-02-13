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На матч БАТЭ – «Арсенал» продано 10 тысяч билетов

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  • 13.02.2019, 16:51
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Игра состоится 14 февраля на «Борисов-Арене» в 20.55.

Продолжается реализация билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».

В клубе сообщают, что с учетом продаж и заявок на матч БАТЭ – «Арсенал» реализовано уже 10 тысяч билетов. Об этом пишет tribuna.com.

Напомним, что минимальная стоимость билетов на матч – 50 рублей, максимальная – 110. Приобрести квитки можно на сайте Ticketpro, в офисе компании и на «Борисов-Арене».

Игра состоится 14 февраля на «Борисов-Арене». Начало матча в 20.55. Стадион вмещает 13126 зрителей.


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