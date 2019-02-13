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Опрос: В тройке лидеров президентской гонки в Украине произошли изменения

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  • 13.02.2019, 17:10
  • 16,003
Фото: obozrevatel.com

Порошенко потеснил Тимошенко со второго места, а Зеленский укрепил позиции.

Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, который продолжает укреплять свои позиции, сообщает unian.net.

Об этом свидетельствуют результаты опроса американского агентства Greenberg Quinlan Rosner Research, опубликованные в телеграмм-канале нардепа Сергея Лещенко "ЛЕЩЕНКО ТУТ". Согласно опросам, за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 28% избирателей. На второе место вышел Петр Порошенко с 18 процентами, на третьем оказалась Юлия Тимошенко - у нее 15%.

Опрос был проведен 1-7 февраля методом телефонного интервью, в нем приняли участие 1759 человек. "Полевую работу сделало агентство Info Sapiens - бывшее GfK", - сказано в сообщении. "Кроме того, в ближайшее время планируется публикация другого исследования, согласно которому у Зеленского почти 27%. Там также Порошенко опередил Тимошенко", - говорится в сообщении телеграмм-канала.


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