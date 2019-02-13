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Ученые: Прыжки продлевают женщинам здоровье

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  • 13.02.2019, 17:04
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Это показало исследование, проведенное учеными Манчестерского университета.

Женщинам полезно прыгать, и особенно – в возрасте после 50 лет. Как показало исследование, проведенное учеными Манчестерского университета, прыжки на месте способствуют оздоровлению женского организма и обеспечивают защиту от опасных заболеваний, пишет healthinfo.ua.

«Выполнение 30 прыжков примерно три раза в неделю очень эффективно для продления крепкого здоровья, стабильного веса и хорошего настроения», - заявили научные специалисты.

Прежде чем сделать такое заключение, они провели эксперимент, пригласив для участия в нем женщин возрастом 50 лет. По заданию ученых участницы выполняли разные физические упражнения, в том числе разнообразные прыжки.

В процессе медики производили замеры плотности костей, и эти данные показали: прыжки позитивно влияют на состояние костной ткани и могут помочь избежать развития остеопороза – заболевания костей, которое ведет к их повышенной хрупкости. Как отметили эксперты, «прыжки, выполняемые за счет отталкивания стопами, обеспечивают необходимую нагрузку на мышцы нижних конечностей и помогают предотвратить истончение костей».

Также учеными были обнаружены другие плюсы прыжков для здоровья женщин. Данные упражнения, как оказалось, служат профилактикой венозной недостаточности и набора лишнего веса. Положительный эффект прыжков исследователи связывают с их свойством активизировать кровообращение и улучшать вентиляцию легких. Все это, по словам научных экспертов, эффективно продлевает женщинам их хорошее здоровье.

Лучшими видами прыжков специалисты назвали прыжки с одновременным размахиванием рук, прыжки с небольшой высоты (с ящика) и прыжки, при которых человек приземляется на цыпочки и лишь после этого ставит на пол пятки.


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