Спасут ли врачи общей практики белорусское здравоохранение? 14 13.02.2019, 17:21

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Cравнивать Беларусь с развитыми европейскими странами не совсем корректно.

С 2020 года вместо участковых терапевтов прием в поликлиниках Беларуси станут вести врачи общей практики. Зачем потребовалась смена таблички и чего теперь ждать пациентам - в материале intex-press.by.

«Россия отказалась, а мы прислушались…»

Врач общей практики для Беларуси не новинка. Еще в 1992 году приказом Министерства здравоохранения в номенклатуру должностей была введена такая специальность.

В 1998 году в БелМАПО (тогда Белорусский институт усовершенствования врачей) открыли курс «Общеврачебная практика», реорганизованный позже в кафедру, где и сегодня участковые терапевты переучиваются во врачей общей практики.

С 2001 года готовить таких специалистов стал Витебский медицинский университет.

Однако на практике институт врачей общей практики развития не получил. К 2009 году на всю Беларусь их было всего 525(!). Почти все они работали на селе. И только единицы – в качестве эксперимента в поликлиниках микрорайонов больших городов.

В то же время состояние отечественного здравоохранения всегда вызывало много критики и недовольства у населения. Исследовав жалобы пациентов, специалисты Минздрава пришли к выводу, что белорусов прежде всего не устраивает качество организации оказания медицинской помощи в первичном звене. Чиновников, в свою очередь, не могла не беспокоить нехватка врачебных кадров, а врачей поликлиник – низкие зарплаты.

В 2008 году в Беларусь были приглашены эксперты европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. Целый год они проводили мониторинг первичной медико-санитарной помощи в Беларуси и вместе с белорусскими коллегами искали способы, как ее усовершенствовать.

По словам одного из внештатных специалистов Минздрава, пожелавшего остаться неизвестным, эксперты ВОЗ назвали тогда белорусскую модель здравоохранения одной из лучших на постсоветском пространстве и не советовали отказываться от государственного финансирования и стремиться к обязательному медицинскому страхованию.

В анализе-отчете эксперты ВОЗ выписали рецепт – заменить участковых терапевтов на врачей общей практики и перераспределить финансовые средства в здравоохранении так, чтобы не менее 50 процентов шло на первичное звено. Отмечалось очень много преимуществ такой системы – это и доступность, и качество, и экономическая эффективность.

Такие же рекомендации ВОЗ тогда получила и Россия. Но там эти предложения многие авторитетные специалисты раскритиковали.

– Россия отказалась, а мы – прислушались. И сегодня чиновники убеждают белорусов в том, что врачи общей практики – это панацея от всех болезней в здравоохранении. Хотелось бы верить,что это так, – говорит внештатный специалист Минздрава. – Но, на мой взгляд, пока финансирование здравоохранения будет оставаться таким мизерным, ничего не изменится. Чиновникам постоянно нужна реорганизация, имитация деятельности. А врачи устали от реорганизаций, им надо спокойно работать.

Помощь по принципу «здесь и сейчас» в одном кабинете

Перенимая европейскую модель первичного звена, в Беларуси ее не стали полностью копировать. В Европе врач общей практики – это семейный доктор, у которого наблюдаются пациенты не только по территориальному принципу, но и целыми семьями.

В Беларуси было решено пока вводить только «взрослых» врачей общей практики, сохраняя педиатрию (на селе эти специалисты будут лечить и взрослых, и детей). Кроме того, не планируется убирать из поликлиник врачей узких специальностей.

В городских поликлиниках терапевтические отделения переименуют в отделения общей врачебной практики.

– Это будет не просто смена таблички, – пообещал главный терапевт Минздрава Беларуси Александр Вербовиков. – Подразумевается дооснащение кабинетов, сумок-укладок докторов современными электронными тонометрами и термометрами, переносными электрокардиографами и другой медицинской техникой.

Каждому врачу установят на рабочем месте компьютер, подключенный к базе поликлиники. В компьютере – полная информация о пациенте, назначенном лечении, принимаемых препаратах. Там же – результаты лабораторных, инструментальных, ультразвуковых, рентгенографических исследований.

Предполагается, что, побывав на приеме у врача общей практики, пациенту не нужно будет ходить по узким специалистам. Он получит помощь по принципу «здесь и сейчас» в одном кабинете.

Среди сторонников введения института врачей общей практики в поликлиниках и бывший министр здравоохранения Игорь Зеленкевич. Он убежден, что такие изменения системы помогут победить высокую смертность населения и увеличить продолжительность жизни белорусов, потому что врачи будут тесно контактировать с пациентами.

Кроме того, введение врача общей практики снизит нагрузку на врачей узких специальностей, работа которых во всем мире оценивается очень дорого.

– Врач общей практики – это интегрированный взгляд на больного, – говорит Игорь Зеленкевич. – Хороший специалист лечит не болезнь – он лечит конкретного человека, причем оказывает ему медицинскую помощь на протяжении всей его жизни.

Преимущества этой модели бывший министр здравоохранения видит в улучшении доступности медицинской помощи и профилактики заболеваний.

– А еще это – экономия средств, потому что в большинстве случаев пациент будет начинать и заканчивать лечение у одного врача, а не бегать по узким специалистам с пустяковыми проблемами, – резюмирует Игорь Зеленкевич.

«Мы в переходном периоде, рано делать выводы»

Однако в медицинском сообществе пока нет полного одобрения новой системы медицинского обслуживания населения.

– Возможно, идея неплохая, – говорит врач-терапевт с 35-летним стажем Людмила Гулевич. – Но почему вдруг сейчас понадобилось вводить в городские поликлиники врача общей практики? Не от того ли, что первичное звено испытывает дефицит кадров? Поликлиники-то голые! А так один врач заменит сразу всех – и уши полечит, и глаза проверит, и рану перевяжет.

В сельской местности, считает терапевт, возможно, введение врача общей практики – мера оправданная. Для города она хороша тогда, когда поликлиники укомплектованы. А сегодня там работают либо вчерашние выпускники, либо пенсионеры.

– Когда в конце 1980-х я окончила мединститут, устроиться на работу в минскую поликлинику было нереально, и мне сразу платили 250 рублей зарплаты при средней по стране 120. А сегодня берут всех желающих, потому что оклад терапевта 300 рублей! Так, может, сначала надо вернуть врача в поликлинику, а уже потом заниматься реформированием? – отмечает Людмила Гулевич.

Многие участковые терапевты опасаются, что с превращением во врачей общей практики нагрузка на них не уменьшится, а даже увеличится, хотя Минздрав уже пересмотрел норматив обеспеченности врачами первичного звена.

В отличие от участкового терапевта, на которого приходилось 1700 человек, врач общей практики будет обслуживать 1300 жителей. Также увеличили время приема одного пациента с 12 до 18 минут.

– Но разве это существенная разница, учитывая, что врач общей практики должен также оказывать помощь пациенту – если понадобится, перевязать и обработать рану или, например, провести специальное исследование уха с отоскопом? – говорит Людмила Гулевич. – В частных медцентрах терапевту отводится на пациента 30 минут, и этого времени не всегда достаточно. А здесь речь идет о врачах более широкого профиля.

Пациенты, в свою очередь, опасаются, что может снизиться качество медпомощи. Они ставят вопрос: насколько компетентен будет врач общей практики, ведь переподготовка участковых терапевтов занимает максимум 4 месяца.

– Времени на переподготовку, на освоение дополнительных навыков участковым терапевтам дали немного, – считает профессор кафедры кардиологии и ревматологии БелМАПО Тамара Тябут. – Об этом говорят и сами врачи, которые приходят к нам на курсы. За рубежом врач общей практики готовится 6 лет в институте и потом еще 3 года, а у нас некоторые терапевты идут на сокращенные, двухмесячные циклы. А программа переподготовки включает и неврологию, и хирургию, и отоларингологию.

В поликлиниках признаются, что некоторые бывшие терапевты, которые уже стали работать врачами общей практики, не уверены в своих силах.

– Некоторые не стесняются и обращаются к неврологам, к хирургам за помощью, – рассказывает заведующий хирургическим отделением одной гомельской поликлиники. – И это только приветствуется. Мы очень надеемся, что врачи общей практики разгрузят узких специалистов.

У нас ведь до чего доходит. Терапевт видит у пациента микроскопическое гнойное образование и сразу вызывает хирурга. А это какие расходы! Теперь такими пациентами должен заниматься врач общей практики, он обязан уметь выполнять элементарные процедуры.

Или, например, радикулит. Терапевт сразу пишет направление к неврологу, а врач общей практики в идеале сам будет назначать лечение при таких состояниях.

Кроме того, врач общей практики, назначив ряд исследований и анализов, сразу может определить, что пациенту надо к сосудистому хирургу или неврологу – значит, не будет потеряно время на хождение из кабинета в кабинет, и пациент максимально быстро получит лечение.

По мнению собеседника, если врачи общей практики заработают так, как предполагается, то поток пациентов к врачам узкой специализации сократится вдвое (!).

– У нас будет больше времени и возможности разобраться с наиболее сложными случаями, – подчеркивает он.

Однако сейчас, отмечает собеседник, из-за объявленной в первичном звене оптимизации и планируемого с приходом врачей общей практики перераспределения средств, из поликлиник стали массово увольняться врачи узких специальностей.

Они опасаются, что врачам общей практики из-за экспресс-переподготовки не хватит квалификации для назначения и проведения лечения, и, следовательно, врачи узких специальностей останутся с теми же нагрузками, но с меньшей зарплатой, ведь снимают ставки и сокращают часы совмещения.

– Но давайте дождемся хотя бы 2020 года, – говорит собеседник. – А в идеале, чтобы судить о результатах реформы, должно пройти хотя бы лет 10. Сейчас мы находимся в переходном периоде, и выводы делать рано.

На Западе, как отмечают эксперты, институт врачей общей практики доказал свою состоятельность. Хотя, возможно, сравнивать Беларусь с развитыми европейскими странами не совсем корректно. У нас зачастую все происходит не так, как планируется.