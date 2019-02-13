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Сода и вино из оккупированного Крыма: кто их ввозит в Беларусь?

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  • 13.02.2019, 17:39
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В магазинах сетей «Евроопт» и Bigzz сода из Крыма от неизвестного поставщика.

Пищевая сода производства "Крымского содового завода" появилась на полках торговых сетей "Евроопт" и Bigzz, передает «Еврорадио».

Украинское правительство неоднократно заявляло, что против компаний, сотрудничающих с крымскими предприятиями, будут вводиться экономические санкции. Несмотря на предупреждение, например, пищевую соду и вино "Массандра" крымского производства можно купить в белорусских магазинах.

Журналисты разбираются, кто ввозит соду из оккупированного Крыма в Беларусь и не является ли это нарушением закона, поскольку Беларусь официально не признала Крым российским.

На пачке соды нет данных, кто поставляет товар в Беларусь. Журналисты позвонили на завод в Крым. Там подтверждают, что сотрудничают с белорусской стороной, но с какой именно фирмой, не говорят.

"Мы поставляем не только пищевую соду в Беларусь, — рассказывает ведущий специалист по внешним экономическим связям "Крымского содового завода" Венера Заварзина. — Поставляем также кальцинированную, которую используют в производстве стекла. Сотрудничество идёт ещё с советских времён. Я не могу назвать наших партнёров, так как это коммерческая тайна. Но вы можете это определить по своим стекольщикам".

На предприятии "Гомельстекло" отвечают, что соду для своего производства закупают в Башкортостане. Заместитель генерального директора по обеспечению производства Гродненского стеклозавода Александр Ленцевич рассказывает, что кальцинированную соду привозят не из Крыма.

"С Крымским содовым заводом работали до этих всех событий [до оккупации Крыма российскими войсками], — говорит заместитель директора. — Пять лет назад мы работали. Сейчас логистика не очень хорошая. Как доставить соду из Крыма в Гродно?!"

На Борисовском хрустальном заводе говорят, что тоже сотрудничали с "Крымским содовым заводом" в городе Красныперекоп. Но уже больше года белорусское предприятие находится на простое, поэтому поставки соды из Крыма приостановлены.

"Мы работаем с Крымом, — рассказала заместитель директора по реализации стеклозавода "Нёман" Диана Тарашкевич. — Работаем, но не так, как бы хотелось. Мы поставляем туда нашу стеклопродукцию".

Работники минских супермаркетов, к которым обратились журналисты, не смогли ответить, кто поставляет пищевую соду из Крыма в Беларусь. Но в Новополоцком "Евроопте" об этом удалось узнать.

— Зачем вам? — спрашивают там. — У нас с Россией торговые связи.

— С Россией, но не с Крымом.

— А Крым это не Россия?

— Официально Беларусь не признала Беларусь частью российской территории.

— Всё понятно. Сейчас будем искать документы.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли объяснили, что поставщик обязан своевременно представлять потребителю необходимую и достоверную информацию о предлагаемых товарах.

"Информация о товаре, которую доводят до потребителя, должна содержать сведения о наименовании организации, осуществляющей деятельность по ввозу товара на территорию Республики Беларусь для его последующей реализации", — сообщается в официальном ответе.

Как узнали журналисты, поставщиком пищевой соды в крупные гипермаркеты страны оказалась "СМТБ ГРУПП". Об организации известно не много: зарегистрирована в налоговой инспекции в июле 2016 года. И всё.

Журналисты позвонили туда, чтобы узнать, действительно ли организация поставляет соду из Крыма и знают ли о возможных санкциях со стороны Украины.

"Являемся поставщиками, — отвечают там. — У вас вопрос, на который вы хотите политический ответ, направляйте официальный запрос".

— Какая здесь политика?

— Это не политика, что Беларусь Крым не признала? Всё государство принимает платежи, а вы мне такой вопрос задаёте.

В Государственном таможенном комитете Беларуси, куда обратились журналисты, за отведённые законом 15 дней не ответили, какие торговые отношения у нашей страны с непризнанной территорией. Таможенникам потребовалось дополнительное время на подготовку официального ответа.


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