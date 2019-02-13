В Испании объявили досрочные выборы 13.02.2019, 17:34

Досрочные выборы будут созваны из-за того, что парламент не проголосовал за поданный правительством госбюджет.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу, 15 февраля, объявит досрочные всеобщие выборы и назовет дату их проведения.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на El Pais.

Досрочные выборы будут созваны из-за того, что парламент сегодня не проголосовал за поданный правительством государственный бюджет на 2019 год.

Правительственный бюджет не поддержали две каталонские партии, выступающие за независимость автономии, из-за срыва переговоров о праве Каталонии на самоопределение. За бюджет проголосовал 151 депутат, против - 191.

Социалисты Санчеса сформировали правительство меньшинства после того, как при поддержке баскских и каталонских партий в прошлом году они объявили вотум недоверия кабмину Мариано Рахоя. Теперь же каталонские депутаты вышли из ситуативного союза.

Ранее сообщалось, что Санчес может объявить о выборах уже сегодня, сразу после голосования в парламенте. Вероятно, выборы состоятся 14 или 28 апреля.