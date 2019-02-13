Ранившему троих милиционеров в троллейбусе гомельчанину вынесли приговор 13.02.2019, 17:59

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Фото: Елена Бычкова

Он полностью не признал свою вину.

Парню, порезавшему в прошлом году в гомельском троллейбусе троих милиционеров, вынесли приговор: по совокупности преступлений ему дали 13,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает tut.by со ссылкой на Верховный суд.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого 3,5 тыс. рублей в пользу пострадавших милиционеров.

Прокурор, напомним, просил дать обвиняемому в покушении на убийство, насилие в отношении сотрудника милиции и умышленное причинение тяжких телесных повреждений 15,5 года.

Обвиняемый свою вину не признал полностью.

Напомним, в начале апреля 2018 года 23-летний Никита Бас сбежал из учреждения открытого типа в Могилевской области, где отбывал срок (3 года) за хулиганство и незаконный оборот наркотиков. Его объявили в розыск. В мае его заметили в родном Гомеле, во время задержания парень оказал вооруженное сопротивление. Прямо в троллейбусе он ранил ножом троих оперативников (их впоследствии оперировали). После этого обвиняемый прыгнул в Сож и пытался уплыть, его с лодки ОСВОДа подстрелили сотрудники ОМОНа.