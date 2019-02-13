Андрей Залесский сменил брестское «Динамо» на минское 13.02.2019, 18:05

Андрей Залесский

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019.

28-летний белорусский защитник Андрей Залеский подписал контракт с минским «Динамо», пишет «Трибуна».

Соглашение рассчитано до конца сезона-2019.

В прошлом сезоне Залеский выступал за брестское «Динамо». Принял участие в 16 матчах.

Отметим, что профессиональную карьеру футболист начал именно в минском «Динамо» – в 2008 году выступал за дубль минчан. В сентябре 2008 года дебютировал в основном составе в матче 1/16 финала Кубка Беларуси «Белшина» – «Динамо» – 2:0, на 59-й минуте выйдя на замену. В сезоне 2009 дебютировал и в чемпионате Беларуси.