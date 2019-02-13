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Еврокомиссия внесла Саудовскую Аравию в черный список «грязных денег»

  • 13.02.2019, 18:19
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Cписок будет использован для расследований финансовых операций.

Европейская комиссия в среду утвердила "черный список" из 23 стран из-за пределов ЕС, включающий Саудовскую Аравию, которые, по мнению комиссии, представляют угрозу для блока из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмывания денег.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии в среду, сообщает "Европейская правда".

"Цель этого списка - защитить финансовую систему ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма", - сообщили в Европейской комиссии.

Список ЕС до сих пор состоял из 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.

Теперь к нему добавили и Саудовскую Аравию. Эта новость поступила на фоне усиления международного давления на королевство после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле 2 октября.

Также в список добавили Панаму и Виргинские острова.

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, список будет использован для повышения проверок и во время расследований финансовых операций с этими странами, чтобы выявить любые подозрении денежные потоки.

"Мы установили самые сильные стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны убедиться, что "грязные деньги" из других стран не поступают в нашу финансовую систему", - заявила Юрова.

Комиссия сделала вывод, что эти 23 страны имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В течение следующих недель Европейский парламент и государства-члены должны утвердить список.


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