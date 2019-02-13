Белый дом: Трамп взвешивает все варианты по финансированию стены 13.02.2019, 18:36

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Пока неясно, готов ли президент США поддержать компромиссное предложение законодателей.

Конгрессу США необходимо уложиться в жесткие сроки, чтобы предотвратить очередное частичное приостановление работы правительства, приняв двухпартийную договоренность по пограничной безопасности, однако президент США Дональд Трамп может блокировать инициативу, которая не предусматривает выделение требуемой им суммы на строительство стены на границе с Мексикой, передает «Голос Америки».

Как заявила в интервью Fox News пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент обдумывает все возможные варианты, чтобы найти средства на строительство стены. Отвечая на вопрос о том, готов ли Трамп подписать выработанную в Конгрессе договоренность, Сандерс сказала, что сначала ему необходимо ознакомиться с полным текстом соглашения.

Ранее в среду канал CNN, сославшись на два источника, беседовавших непосредственно с президентом, сообщил, что Трамп планирует подписать инициативу.

Во вторник президент сказал, что недоволен договоренностью, и не исключил возможность ее заблокировать, однако также сказал, что не ожидает нового «шатдауна».

Как сообщил помощник Конгресса, контролируемая демократами Палата представителей может проголосовать уже в среду вечером, хотя письменной версии договоренности пока нет.

При этом судьба инициативы в Палате представителей далека от определенности, учитывая риск, что и консерваторы, и либералы могут высказаться против компромисса по разным причинам.

Кроме того, соглашение должно получить поддержку контролируемого республиканцами Сената и быть подписано Трампом к полуночи пятницы, когда истекает срок временной меры, позволившей завершить самый долгий «шатдаун» в истории США.

По словам источников, договоренность предусматривает выделение 1,37 миллиарда долларов на строительство 90 км новых пограничных заграждений. Трамп требовал выделить на обещанную им стену 5,7 миллиарда долларов.

Во вторник вечером президент вновь заявил в «Твиттере», что, если Конгресс не выделит финансирование, он продолжит двигаться к реализации своей идеи: «Вне зависимости от финансирования, стена строится прямо сейчас!»

Высокопоставленные республиканцы в Конгрессе, подвергшиеся резкой критике из-за прошлого «шатдауна» и не желающие допустить новый, призывают президента США поддержать компромисс.