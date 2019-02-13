Польша купила ракетные системы США для укрепления восточных рубежей НАТО 3 13.02.2019, 19:10

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фото с сайта rueconomics.ru

Варшава купит ракетные системы HIMARS с дальностью полета боеприпасов около 300 км.

Церемония подписания соглашения о покупке артиллерийских ракетных систем HIMARS состоялась на военно-воздушной базе под Варшавой в присутствии президента Польши Анджея Дуды и вице-президента США Майка Пенса, сообщает Radio Poland. В соответствии с договором поляки получат 20 реактивных систем залпового огня. Стоимость контракта составляет порядка $414 млн.

Дуда в своем выступлении заявил, что подписанное соглашение поможет модернизации польской армии и укрепит безопасность на восточных рубежах НАТО. При этом он отметил укрепляющееся сотрудничество между Варшавой и Вашингтоном.

В свою очередь, Пенс отметил важность сделки в условиях современного «опасного мира» и поблагодарил польские власти за то, что они вкладывают значительные средства в укрепление обороноспособности страны.

Система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня. Она способна использовать как обычные, неуправляемые, так и управляемые боеприпасы, а также тактические ракеты, дальность полета которых составляет около 300 км. Производителем системы является американская компания Lockheed Martin.

В прошлом году Польша заключила договор с США о приобретении системы ПВО Patriot. Сумма сделки оценивалась в $4,75 млрд.