В Могилеве появится новый футбольный клуб

В Могилеве появится новый футбольный клуб2
- 13.02.2019, 19:01
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Название, под которым будет выступать клуб, пока еще не определено.
Могилевские областной и городской исполкомы, ЗАО "Футбольный клуб "Днепр" и ООО "Футбольный клуб "Прамень" подписали соглашение о намерениях, предметом которого является создание объединенной футбольной команды, передает interfax.by.
"Документ дал старт объединению футбольных команд "Днепр" (Могилев) и "Луч" (Минск)", - говорится в сообщении на сайте Моггорисполкома.
Объединенная команда будет представлять Могилев в высшей лиге Чемпионата Беларуси по футболу.
"В настоящее время название, под которым будет выступать клуб, не определено, рассматривается несколько вариантов", - отметили в исполкоме.
В ближайшее время команды приступят к совместным тренировкам.