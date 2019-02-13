В Могилеве появится новый футбольный клуб 2 13.02.2019, 19:01

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фото с сайта slutsk24.by

Название, под которым будет выступать клуб, пока еще не определено.

Могилевские областной и городской исполкомы, ЗАО "Футбольный клуб "Днепр" и ООО "Футбольный клуб "Прамень" подписали соглашение о намерениях, предметом которого является создание объединенной футбольной команды, передает interfax.by.

"Документ дал старт объединению футбольных команд "Днепр" (Могилев) и "Луч" (Минск)", - говорится в сообщении на сайте Моггорисполкома.

Объединенная команда будет представлять Могилев в высшей лиге Чемпионата Беларуси по футболу.

"В настоящее время название, под которым будет выступать клуб, не определено, рассматривается несколько вариантов", - отметили в исполкоме.

В ближайшее время команды приступят к совместным тренировкам.