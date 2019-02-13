Медведев пообещал россиянам «удовольствие от жизни» после повышения налогов и пенсионного возраста 29 13.02.2019, 19:28

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Правительство РФ намерено создать в экономике «гравитацию».

Правительство России, принявшее в 2018 году решения о повышении НДС и пенсионного возраста, ставит своей первоочередной целью то, чтобы граждане «получали удовольствие от жизни».

Об этом в колонке для РИА Новости пишет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, найти «решение уравнения» национального успеха правительство должно через ускорение экономического роста, а его главная задача в том, чтобы по всей стране люди могли сказать: «Мне нравится та жизнь, которой я живу».

Сэкономленные на пенсионном обеспечении и выжатые из потребителей средства пойдут на финансирование национальных проектов общей стоимостью 25,7 триллиона рублей. Их цена «такая же колоссальная, как и их значение для настоящего и будущего России», пишет Медведев.

Первое, чего будет добиваться правительство, - это «дать возможность людям заниматься любимым делом за хорошую зарплату», пишет премьер. На конец 2018 года, согласно Росстату, средняя зарплата в России составляла 45 тысяч рублей. При этом лишь 11,9% населения имели ежемесячный доход выше 60 тысяч рублей. Больше половины - 55,2% - жили на сумму, не превышающую 27 тысяч рублей в месяц, а каждый третий (37%) - получал меньше 19 тысяч.

«Главное - жить дольше и получать удовольствие от жизни», - делится рецептом Медведев. Для этого, по его словам, власти будут улучшать систему здравоохранения, строить и ремонтировать детские поликлиники, бороться с раком, сердечно-сосудистыми и другими тяжелыми заболеваниями, а также повышать качество и доступность лекарств.

По данным ООН, Россия находится на 118-м месте в мире по расходам на медицину (5,6% ВВП) и на 96-м месте по продолжительности жизни (72 года). Лидерами являются Швейцария и Япония, которые тратят на здравоохранение 12,1% и 10,9% ВВП и где люди живут в среднем 83,4 и 83,7 года соответственно.

«Серьезный, даже опережающий рывок», по словам премьера, предстоит в образовании - чтобы из потребителей научно-технологических новаций превратиться в их создателей. «Для этого надо внедрять новейшие программы и методики, развивать дополнительное образование, поддерживать вузы как «инновационные лаборатории», - пишет Медведев.

Во-вторых, планирует резко увеличить объем инвестиций, доведя их до постсоветского максимума в 25% ВВП. «Направим триллионы рублей на строительство новых заводов, дорог, электростанций. На развитие и внедрение передовых технологий», - обещает премьер.

Наконец, регуляторная гильотина отсечет избыточные требования к бизнесу, а экономика резко увеличит экспорт, приносящий в страну иностранную валюту. «Нам есть что предложить. Это продукты и лекарства, образование, инновационные технологии», - рассуждает Медведев. В результате в российской экономике будет создана «мощная гравитация», которая будет затягивать «лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа».

«Мы постоянно находимся под давлением отдельных государств, которые играют роль то «мировых жандармов», то «лежачих полицейских», мешающих разогнаться», - сетует Медведев.

«За последние несколько лет мы создали здоровую макроэкономическую систему, у которой сильный иммунитет к внешним шокам», - пишет премьер, добавляя, что это обратная сторона санкций, научивших Россию «жить и развиваться в условиях тотального прессинга».