Топ-5 автомобилей для пожилых водителей 8 13.02.2019, 19:16

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фото с сайта interfax.by

Лучшим для пожилых водителей назван Subaru Forester.

Пожилым водителям не нужно ездить каждый день на работу, но им необходим автомобиль, способный обеспечить комфорт в длительной поездке, в котором можно удобно разместить детские автокресла в то время, когда приглядываешь за внуками, и в первую очередь - безопасный, простой в эксплуатации и такой, в какой легко садиться и из какого легко выбираться, передает interfax.by.

"К сожалению, многие современные автомобили имеют достаточно низкий профиль, из-за чего пожилым водителям нелегко забираться за руль и выбираться в конце поездки, - отметила директор центра автомобильных тестов некоммерческой организации Consumer Reports Дженнифер Стокбургер. - Кроме того, сенсорное управление, устанавливаемое на многие из них, может быть запутанным для автомобилистов любого возраста, тем более - для тех, кого не причислить к "цифровому поколению".

Исходя из этого эксперты отобрали автомобили с удобной высотой посадки, простым управлением, просторным и хорошо звукоизолированным салоном, комфортными настройками ходовой, достойными характеристиками безопасности (в частности, наличием систем FCW и AEB), хорошей обзорностью - и предложили топ-5 моделей, подходящих для пожилых автомобилистов.

На пятое место специалисты поставили Honda CR-V. Среди главных достоинств этой машины - просторное багажное отделение, широкие проемы дверей и хороший набор опций.

Subaru Outback продемонстрировал простоту входа и выхода в салон, а также может похвастать AWD в "базе".

Kia Sorento похвалили за легко складывающийся при необходимости третий ряд сидений, удобство кресел для водителя и пассажиров, комфорт в поездке и простоту управления.

Hyundai Santa Fe удостоилась второго места в рейтинге за продуманный вместимый интерьер, удобные сиденья, удобство управления, хорошую шумоизоляцию и FCW, AEB и BSW в списке стандартного оснащения.

Лучшим для пожилых водителей назван Subaru Forester. В арсенале его достоинств - простота доступа в салон (эксперты отметили, что это делает его отличным вариантом также в качестве семейного авто), удобное управление, образцовая обзорность и хороший уровень оснащения.

Помимо указанной пятерки, специалисты рекомендуют присмотреться к Subaru Ascent, Toyota Sienna, Infiniti Q70, Hyundai Sonata и Mazda CX-5.