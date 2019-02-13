закрыть
13 февраля 2019, среда, 23:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы

4
  • 13.02.2019, 19:42
  • 3,529
иллюстрационное фото

Власти Болгарии подозревают, что речь идет об отмывании денег.

Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы. Информация об этом поступила от США, сообщил в среду, 13 февраля, в Софии глава болгарской службы национальной безопасности ДАНС Димитар Георгиев после встречи с премьер-министром страны Бойко Борисовым и послом США в Софии Эриком Рубиным, передает DW.

По словам главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова, который тоже участвовал в этой встрече, часть денег была переведена государственной нефтяной компанией Венесуэлы. Деньги поступили на трастовый счет в одном из болгарских банков. Его название не оглашается. Власти Болгарии подозревают, что речь идет об отмывании денег. В настоящее время все банки Болгарии проверяются на предмет получения крупных сумм денег из Венесуэлы.

Владельцем трастового счета, по словам Цацарова, является болгарский адвокат, имеющий гражданство сразу нескольких стран. Часть денег с этого счета была переведена на различные счета в других государствах. При этом переводы осуществлялись предположительно с фиктивными целями, такими как финансирование венесуэльской спортивной федерации или закупка продовольствия для Венесуэлы.


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип