БАТЭ в матче с «Арсеналом» позаимствует тактику из «Кавказской пленницы» 6 13.02.2019, 20:23

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Фото: David Price/Arsenal FC/Getty Images

Главный тренер БАТЭ в шутливой форме рассказал, как его подопечные будут противостоять «Арсеналу».

14 февраля борисовский БАТЭ в рамках 1/16 Лиги Европы 2018/19 примет на своем поле лондонский «Арсенал». Накануне главный тренер белорусского клуба Алексей Бага рассказал «Трибуне» о подготовке к матчу.

«Состояние игроков что физическое, что психологическое удовлетворительное для этого времени года. За один сбор подвести команду к оптимально идеальному состоянию просто нереально. И такой задачи не стояло. До сезона много времени и к этой игре (мы ее держали в уме) готовились серьезно.

Если не будет хватать физического состояния или кондиций, это очень легко нивелируется эмоциями, адреналином и участием в 1/16 Лиги Европы. Все равно верю в то, что у нас хватит всего, чтобы противостоять большой команде, которая на ходу. Сил не хватит – как в «Кавказской пленнице» возьмемся за руки перед штрафной и будем стоять. Нас так просто не возьмешь».