Как Россию разгромили на заседании Совбеза ООН 11 13.02.2019, 20:34

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Больше всего Москве досталось от Германии.

12 февраля в Совбезе ООН своеобразно отметили четырехлетнюю годовщину «Минских соглашений». Заседание превратилось в публичную порку Российской Федерации, передает rusmonitor.com.

Восемь стран — Франция, Германия, Польша, Бельгия, Великобритания, Италия, Нидерланды и Швеция выразили поддержку Украине и осудили действия России в Украине на заседании Совбеза 12 февраля. Также в один голос члены Совбеза призвали РФ прекратить подпитывать конфликт на Донбассе,который они единодушно характеризовали как агрессию со стороны Российской Федерации.

Стоит подчеркнуть, что разгромное заседание Совбеза инициировала сама Россия. Декларируемый повод — четвертая годовщина подписания Минских договоренностей. Постпред РФ Василий Небензя заявил, что Кремль не должен выполнять Минские соглашения, потому что он якобы не имеет отношения к вооруженному конфликту в Донбассе.

Однако собравшиеся с ним, мягко говоря, были не согласны: в Украине нет «внутреннего конфликта» — Крым и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Кремль пытается скрыть правду об этом. Такого мнения придерживаются в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

«Я слушал Василия и у меня сложилось такое впечатление, что это Украина вторглась в Россию, а не Россия вторглась в Украину», — отреагировал представитель Германии Кристоф Хойзген на высказывания представителя России Василия Небензи.

Российский миф о «внутреннем украинском конфликте» не соответствует действительности, поскольку Крым и часть Донбасса захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия пытается скрыть правду об этом. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, созванный Россией, заявил постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген.

«Наши российские друзья годами говорят, и Василий снова это повторил, что, в Украине внутренний конфликт из-за смены правительства. Мы знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были непосредственно вовлечены в оккупацию Крыма, Донецка и Луганска. И в российском документальном фильме с участием Путина это четко сказано», — подчеркнул Кристоф Хойзген.

И добавил: «Крым до сих пор оккупирован, Донбасс еще оккупирован. И те «зеленые человечки» сыграли там свою роль. Стало понятно, что это были русские солдаты, поскольку многие российские солдат были убиты. А в СМИ, и в российских соцсетях было так много критических сообщение, что с 1 августа 2014 года в Санкт-Петербурге было запрещен «Комитет солдатских матерей», а сама организация была объявлена иностранным агентом. И мы видим, что в май 2015 года Президент Путин запретил указом отчеты о смерти представителей Минобороны в мирное время.

Представитель Германии также подчеркнул, что Россия продолжает игнорировать международное право, нарушила Будапештский меморандум, ограничивает свободу судоходства в Азовском и Черном море и незаконно удерживает украинских моряков в Москве.

Представитель Германии напомнил, что кроме годовщины Минских договоренностей, которая стала причиной созыва Совбеза ООН, необходимо помнить и о годовщине Будапештского меморандума. «Был 1994 год. Украина еще имела тогда ядерное оружие, от которого она отказалась в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета со стороны России. И мы видим, что произошло с территориальной целостностью и суверенитетом Украины и что это значит для разоружения во всем мире и для правил мирового порядка», — подчеркнул дипломат.

А представитель США Джонатан Коэн заверил, что Соединенные Штаты не отменят санкции против РФ, пока Украина не восстановит контроль над Крымом и Донбассом.

«За 5 лет войны погибли 10000 человек. Именно Россия должна завершить конфликт и вывести свои войска с востока Украины. Санкции против Москвы останутся в полной имплементации Минских соглашений и возвращения Крыма. Москва и дальше учит боевиков и оказывает им необходимую оружие. Украина, взамен , пытается решить конфликт мирным путем и реализует договоренности», — подчеркнул Коэн.