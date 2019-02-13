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Белорусы смогут сдавать на права на «автомате»

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  • 13.02.2019, 20:45
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фото с сайта tut.by

Какие изменения коснутся белорусских водителей.

Андрей Мелех, начальник отделения межрайонного экзаменационного отдела ГАИ ГУВД Мингорисполкома, поделился информацией об изменениях, которые вскоре коснутся белорусских водителей, пишет «Минск-новости». Он также отметил, что сейчас востребованность автошкол снизилась: такого ажиотажа, который был в 2011 году, нет. Тогда в порядке обмена белорусам выдали 94 115 удостоверений, но в 2018-м показатель снизился до 47 194. А бессрочные водительские права за рубежом не действуют – только на территории Беларуси.

Что будет с правами старого образца

По мнению Мелеха, права старого образца легко можно подделать. Контролировать, все ли водители прошли медицинское освидетельствование по-новому, невозможно. А это увеличивает количество ДТП: люди получали права старого образца десятки лет назад, за это время их здоровье могло стать хуже. Решение Госавтоинспекции – не запрещать, а разрешить и дальше использовать права старого образца. Но должно выполняться условие: водителям при себе нужно иметь действующую медицинскую справку.

Белорусы получат международные водительские удостоверения?

Мелех поделился своими надеждами, что в этом году их начнут выдавать. Это станет приятным бонусом для белорусов: международное удостоверение поможет без проблем ездить на автомобиле или арендовать машину за границей.

Экзамен с коробкой-автомат в ГАИ – правда?

Мелех подчеркнул, что в скором будущем белорусы смогут сдавать экзамен в ГАИ на автомобилях с коробкой-автомат – после прохождения подготовки. Но это потребует отметки в водительском удостоверении. Там будет указана «необходимость управления транспортным средством только с автоматической трансмиссией». Если это станет возможным завтра, в ГАИ к этому уже готовы.

Экзамен в ГАИ по записи

Мелех подтвердил тот факт, что с апреля 2018-го на экзамен в ГАИ можно прийти по предварительной записи. Как правило, этим пользуются выпускники автошкол, которым не повезло сдать экзамен с первого раза. Так, каждый приходит в назначенное время, садится в машину и уезжает с инструктором. Проблема с долгим ожиданием своей очереди решена.


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