Белорусы в Польше смогут получать денежное пособие по безработице 7 13.02.2019, 21:03

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Фото с сайта wyborcza.biz

Страны подписали соответствующее соглашение.

13 февраля Польша и Беларусь подписали соглашение о социальном обеспечении, которое гарантирует работникам такие же права, как в их родных странах.

Соглашение позволит белорусам, которые работают в Польше и полякам, которые работают в Беларуси, получить право на пособие по временной безработице, право на пособие на ребенка и другие важнейшие права трудящихся, передает «Белсат».

«Работники получают возможность на страхование от несчастных случаев на работе и на пенсии – те важнейшие социальные гарантии, которые государство должно предоставлять наемным работникам», – заявил в Варшаве заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков.

С 1 января 2019 года размер государственного пособия по безработице в Беларуси составляет от 21 до 51 рубля. Пособие по безработице можно получать не более полугода. Минимум один раз в месяц надо отмечаться на бирже труда.

В Польше размер пособия безработным составляет 847 злотых (или около € 200) в первые три месяца и 665 злотых (около € 150) в следующие три месяца после регистрации в специальном реестре безработных.

Теперь договор ждет ратификация. Параллельно с процессом ратификации Польша и Беларусь будут работать над административным соглашением с целью реализации этого соглашения после вступления его в силу.