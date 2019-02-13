Путин против разума 4 Иван Яковина, «Новое время»

13.02.2019, 21:09

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Иван Яковина

Очень показательная история из России.

Как известно, несколько лет назад Владимир Путин объявил о начале эпохи духовных скреп. Главная скрепа – это, конечно, православная церковь. Ее стали заливать миллиардами рублей.

Значительную часть этих денег святые отцы, естественно, воровали. Тем не менее, число церквей в России увеличивалось пугающими темпами. Счет пошел на десятки тысяч. Но вот верующих, чтобы наполнить их, просто нет. Очень уж население там циничное.

Стали искать виноватых. Как всегда – это высшее образование, общий уровень культуры и критическое мышление. Очень многие вузы закрыли, а в работающих стали открывать факультеты богословия! По культуре и критическому мышлению начали стрелять из телевизора – тупейшими телесериалами и пропагандой вместо новостей.

Но и это не помогало! Цинизма становилось больше, а верующих – меньше! В результате церковники пошли войной на конкурентов – российских протестантов. По настоянию РПЦ государство объявило их чуждыми и ненужными, а движение Свидетели Иеговы просто запретили. Как экстремистское.

Тут надо сказать, что Свидетели – они, конечно, странноватый народ. Например, у них запрещено переливание крови. Из-за этого их адепты иногда умирают в безобидных ситуациях, когда человека вообще-то можно спасти. Но экстремистами они точно не являются. Более того, одно из требований их религии – это полный пацифизм. Им вообще запрещено служить в армии и брать в руки оружие. Из-за этого их дико ненавидят всякие квасные патриоты и милитаристы. Гитлер "Свидетелей Иеговы" вообще отправлял в концлагеря за пацифизм – наравне с евреями.

Я подозреваю, что начальники Свидетелей тоже как-то выкачивают деньги из карманов своей верующей паствы. Но это не экстремизм. Так поступают лидеры вообще всех известных мне религиозных организаций. Без исключения! Религия так устроена – снизу, так сказать, овцы, а над ними люди с ножницами, которые их стригут.

Но в России за этот бизнес начали сажать. Причем не всех, а только Свидетелей. Это абсолютно нечестно. На недавнем Совете по правам человека у Путина специально спросили, что вообще происходит? Он ответил: "Свидетели Иеговы тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не очень понимаю". После таких слов Путина в России любого человека должны освободить. Все-таки он там царь. Но! Прошло несколько дней, и в городе Орле на шесть лет посадили свидетеля Иеговы из Дании.

Зовут этого человека Кристенсен Деннис Оле. Вы только посмотрите, как описана его вина в решении суда. Он "умышленно совершил действия организационного характера". По-моему, это означает "позвонил по телефону" или встретился с кем-то. Но за телефон и встречу сажать даже в России как-то постеснялись, поэтому и придумали эти "умышленные действия организационного характера".

Но дальше еще веселее. Журналисты, работающие в Кремле, побежали к Дмитрию Пескову, который объясняет слова Путина.

У него спросили: "Как же так – царь сказал, что свидетелей сажать не за что, но их все равно сажают?" Песков ничего по делу не ответил, тогда ему задали совсем простой вопрос. "Свидетели Иеговы" с точки зрения здравого смысла — это экстремистская организация или религиозная? Ответ официального представителя Кремля был по-настоящему выдающимся: "Мы не можем оперировать в государственных целях понятиями здравого смысла".

Я думаю, эти слова станут символом эпохи правления Владимира Путина. Вдумайтесь: государство, его цели и здравый смысл абсолютно несовместимы. Похоже, что сам того не понимая, Песков раскрыл внутреннюю суть и главную тайну режима Владимира Путина.

Иван Яковина, «Новое время»