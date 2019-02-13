На День влюбленных в Беларуси будет до +5

На День влюбленных в Беларуси будет до +51
- 13.02.2019, 21:34
14 февраля в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.
Об этом сообщает Белгидромет.
Ночью на большей части территории пройдет снег, мокрый снег. Днем местами по востоку страны ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
В отдельных районах страны прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный, ночью порывистый.
Ночью будет от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем ожидается 0... +5.