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На День влюбленных в Беларуси будет до +5

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  • 13.02.2019, 21:34
фото с сайта MIGnews

14 февраля в Беларуси будет облачная с прояснениями погода.

Об этом сообщает Белгидромет.

Ночью на большей части территории пройдет снег, мокрый снег. Днем местами по востоку страны ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

В отдельных районах страны прогнозируются слабые туман и гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-западный умеренный, ночью порывистый.

Ночью будет от 5 градусов мороза до 1 тепла, днем ожидается 0... +5.


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