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Браудер осудил Лондон за отсутствие санкций по «закону Магнитского»

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  • 13.02.2019, 21:38
Уильям Браудер
Фото: AFP

Из принявших «закон Магнитского» стран только Великобритания не ввела санкции.

В отличие от пяти других стран (США, Канада, Эстония, Латвия и Литва), принявших так называемый закон Магнитского, Великобритания не ввела санкции против коррупционеров и нарушителей прав человека из России, заявил на слушаниях в международном комитете палаты общин британского парламента бизнесмен Уильям Браудер. Трансляция слушаний велась на сайте парламента, передает РБК.

«Официальное объяснение: ввести санкции невозможно по законам Евросоюза, пока страна не покинет ЕС. Но я работал вместе с самыми уважаемыми экспертами по санкциям, они утверждают, что страна обладает этими возможностями», — заявил Браудер. Объяснение невозможности ввести санкции особенностями взаимодействия с Евросоюзом также не выдерживает критики, так как три прибалтийские страны также входят в Евросоюз, но это не помешало им принять закон и выполнить его, указал Браудер.

Британский парламент принял «закон Магнитского» в мае 2018 года. Он наделил правительство Британии правом отказывать в визах лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека и в коррупции, пишет Би-би-си.

Нежелание британских властей применять санкции Браудер объяснил тем, что некоторые члены парламента, а также бывшие высокопоставленные чиновники успешно лоббируют интересы россиян в Великобритании, защищая их. Бизнесмен обещал предоставить письменные сведения о тех гражданах Великобритании, которые предположительно получали вознаграждение от россиян за невключение тех в санкционные списки. В ходе слушаний Браудер назвал только имя лорда Грегори Баркера, который добился исключения из-под американских санкций компании Олега Дерипаски En+. 8 февраля стало известно о назначении Баркера на пост исполнительного председателя совета директоров компании. По словам Браудера, американские конгрессмены рассказали ему, что не согласились бы с выводом En+ из-под санкций, если бы их не убедил Баркер.

По мнению бизнесмена, Великобритании следует координировать санкционную политику с Канадой и США, чтобы не оставаться безопасной гаванью для тех, кто попал в этих двух странах под «закон Магнитского».

В ходе слушаний Браудер поддержал принятие закона о регистрации иностранных агентов в Великобритании. В законодательстве страны нет аналога американского закона FARA (Foreign agents registration act). О необходимости разработки и принятия такого акта заявил член палаты общин Боб Сили. «Совершенно ясно, что нам нужен закон об иностранных агентах, который регистрировал бы людей и организации, банкиров, юристов и других, кто действует в интересах иностранных государств и их представителей, оказывая влияние на политику», — цитирует Сили Sky News.


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