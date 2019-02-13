Наставник «Арсенала»: У БАТЭ очень высокая мотивация на матч с нами 1 13.02.2019, 21:48

Унаи Эмери

Фото: izvestiacontent.ru

Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ, который пройдет 14 февраля в Борисове, передает Tribuna.com.

– В ноябрьском матче с «Челси» ваш коллега Маурицио Сарри сказал, что поле было не в лучшем состоянии на «Борисов-Арене» и это сыграло роль в итоговом результате. Готовы ли вы сейчас к сложным погодным условиям, который сейчас в Беларуси? И не будете ли винить в случае поражения поле и погоду?

– Это для нас не проблема. Мы играли с «Ворсклой» в Киеве, когда там был снег. Поэтому мы готовы играть завтра. Я слышал, что поле в хорошем состоянии и обе команды будут играть 90 минут. Мы в равных условиях.

– Для БАТЭ нынешний матч скорее приключение. Команда не так часто доходит так далеко в Еврокубках. Может это сыграть злую шутку с «Арсеналом»? Какой информацией обладаете? Как готовились к игре?

– Мы говорим о несколько разных ситуациях. «Арсенал» готовился к игре. Видел, как БАТЭ играл в группе с «Челси». Борисовский клуб проиграл 0:1, но у них было несколько хороших возможностей, чтобы сравнять счет или даже выиграть.

Сейчас БАТЭ не соревнуется в своей лиге, потому что перерыв в чемпионате. Но они готовились на сборах. Мы знаем, что команда очень организованная и обладает хорошими игроками. Кроме этого, у БАТЭ очень высокая мотивация на этот матч. Для нас важна эта стадия турнира, поэтому в этом матчей мы обладаем не меньшей мотивацией, и не меньшим амбициями, чем наш соперник, – сказал Эмери.