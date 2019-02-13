В Госдуму РФ внесен закон об изменениях поставок нефти в Беларусь 1 13.02.2019, 22:05

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Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в соглашение между РФ и Беларусью от 2007 года.

Правительство РФ внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменениях в соглашение с Беларусью по поставкам нефти и нефтепродуктов, передает interfax.by.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Речь идет о соглашении между Россией и Беларусью от 12 января 2007 года, изменения в него были подписаны 10 октября 2018 года.

Протокол устанавливает процедуры по согласованию индикативных балансов и протоколов, а также запрета экспорта нефти и нефтепродуктов, поставляемых из РФ Республику Беларусь. Также предусматривается, что в случае отсутствия договоренности между сторонами относительно индикативных балансов или протоколов до начала очередного календарного года поставка нефти или иных товаров осуществляется в текущем календарном году в объемах, предусмотренных индикативными балансами и или протоколами на предыдущий календарный год.

"Протокол определяет ограничения при применении временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из РФ в Республику Беларусь и сохраняет возможность применения временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из РФ трубопроводным транспортом", - говорится в пояснительной записке.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.