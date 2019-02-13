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Фотофакт: Ноу-хау гродненских дорожных служб

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  • 13.02.2019, 22:14
  • 1,940

Если нет асфальта — дорожники создают его видимость.

В Гродно дорожные работники разработали собственную технологию латания дорожных трещин и ям — их просто присыпают небольшим количеством асфальта, видимо, в надежде, что он сам заполнит пустоты, пишет newgrodno.by.

В экспериментальном порядке эта технология уже была применена на переулке Доватора в Гродно. Будем надеяться, что данный опыт асфальтирования не станет панацеей для быстрого текущего ремонта дорог, и организация, ответственная за данный участок дороги, вспомнит технологии укладки асфальта.


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