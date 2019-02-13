Reuters: США планируют ввести санкции против российского СПГ 13.02.2019, 22:18

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США подготовили жесткие ограничения в банковском и энергетическом секторах РФ.

Сенаторы Линдсей Грэм и Боб Менендес подготовили проект жестких санкций против России в ответ на имевшее вмешательство Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией в Украине. Речь идет об ограничения в адрес банков, энергетических компаний, суверенного долга. Также сенаторы рассчитывают ввести санкции против проектов российского СПГ за пределами страны, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Также санкции предлагается ввести против физических лиц, «связанных с Владимиром Путиным и замешанных в коррупции».

Как отмечает Reuters, нынешнее предложение Грэма и Менендеса жестче тех законопроектов, которые они предлагали в прошлом году. И хотя те документы не получили поддержки большинства законодателей, два сенатора решили подготовить новый законопроект.

Комментируя новый документ, Менендес заявил агентству Reuters, что санкции необходимы. «Россия продолжит наступать, пока не встретит решительный отпор». В схожем ключе высказался и Грэм, который сказал, что «Путин должен прекратить вмешиваться в американские выборы, отказаться от кибератак, уйти с Украины и прекратить попытки посеять хаос в Сирии».

Чтобы законопроект о санкциях стал законом, его должны поддержать обе палаты Конгресса, а затем подписать президент США Дональд Трамп.

8 августа прошлого года был опубликован законопроект Грэма и Менендеса, который предусматривал ограничения на покупку российского государственного долга, возможную блокировку счетов и операций российских госбанков в американской юрисдикции. Однако добиться его принятия сенаторам не удалось.