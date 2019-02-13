На аукцион выставили еще часть зданий с тусовочной улицы Октябрьской 1 13.02.2019, 22:30

фото: tut.by

Цена двух лотов - почти 10 миллионов долларов.

Минский станкостроительный завод выставил на аукцион два лота с помещениями с улицы Октябрьской, 16 — почти за 10 миллионов долларов. Данные об аукционах сообщаются на сайте Центра промышленной оценки, передает tut.by.

В первый лот входит 19 объектов складов и других специализированных помещений. Общая площадь этого участка составляет чуть больше пяти гектаров. Начальная цена — 18 миллионов рублей. Во втором лоте продают производственный корпус № 2 с площадью участка почти два гектара. Стоит он 2,8 миллиона рублей.

Общая сумма двух лотов эквивалентна почти 10 миллионам долларов.

У этих участков есть обременения, среди которых — материальные недвижимые историко-культурные ценности. Площади зданий частично сданы в аренду — например, тут работает тренажерный зал Moby Dick, а также СТО.

Новые собственники будут развивать инвестпроекты, которые предусмотрены детальным планом. Инвестор должен будет создать здесь торгово-развлекательные объекты, помещения для проведения выставок и музейных экспозиций. Также, по условиям договора, на этой территории нужно построить многоуровневую стоянку.

Аукционы по этим лотам пройдут 26 февраля в Центре промышленной оценки.

Напомним, три корпуса МЗОР в 2017 году выкупил Белгазпромбанк. Общая площадь всех объектов составила почти семь тысяч квадратных метров, банку они обошлись в три миллиона долларов.