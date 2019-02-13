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Лукашенко в Сочи встретится с президентами Турции и Ирана

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  • 13.02.2019, 22:36
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Предложение провести мероприятие такого формата озвучил Путин.

Александр Лукашенко 14 февраля проведет встречу с президентами Турции и Ирана. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

Предложение провести мероприятие такого формата озвучил Владимир Путин. Президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должны прибыть в Сочи 14 февраля.

«Благодарю вас за приглашение переговорить с нашими коллегами (трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции по Сирии. — Прим. пресс-службы диктатора), которые будут завтра у вас по важным международным проблемам», — поблагодарил российского коллегу Лукашенко.


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