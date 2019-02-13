ЕЮОФ-2019: Беларусь (U-17) победила Финляндию и поборется за золото 1 13.02.2019, 22:43

ФОТО: АЛЕКСЕЙ КУДЕНКО

Белорусы заняли первое место в группе на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале.

На зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ) сборная Беларуси (U-17) в драматичном поединке вырвала победу у команды Финляндии — 4:2, передает pressball.by.

Шайбы у победителей на счету Залесинского, Клавдиева, Пироговского и Пинчука.

Таким образом, белорусы заняли первое место в группе и по правилам турнира сыграют в финале с победителем другой группы.

Беларусь (U17) — Финляндия (U17) 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)