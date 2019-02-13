Российский рубль упал к доллару и евро после сообщений о новых санкциях США 2 13.02.2019, 23:02

4,023

Фото: Reuters

Российская валюта стала резко терять в цене вечером в среду.

Вечером в среду на Московской бирже российский рубль стал резко дешеветь к доллару США. По состоянию на 22:10 по Минску курс установился на уровне 66,32 руб. Евро подорожал до примерно 74,7 руб, передает РБК.

При этом до 21:40 (когда появились сообщения Reuters о предложенных сенаторами США санкциях против России) доллар торговался на отметке 65,79, а евро — на отметке 74,24 руб. Падение рубля составило, таким образом, 40–50 коп.

Торги долларом накануне закрылись на отметке 65,88, евро — 74,6.

Российская валюта стала резко терять в цене где-то с 21:40 по Минску. В это же время агентство Reuters выпустило сообщения о предложенных сенаторами США санкциях против России.