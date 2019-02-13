Экономист: Бензин в Беларуси будет дорожать вне зависимости от цен на нефть 1 13.02.2019, 23:15

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В Беларуси цены на топливо устанавливаются административно.

Как будут колебаться цены на нефть в ближайшее время? Стоит ли ожидать в этой связи изменения цен на автомобильное топливо?

Бензин в Беларуси будет дорожать вне зависимости от цен на нефть

Об этом в комментарии для Myfin.by рассказывает Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари».

– Вначале вспомним последнюю динамику нефтяных цен. Очередной виток роста цен начался в середине лета 2017 года. Тогда нефть начала расти от отметки 45 долларов за баррель марки Brent. Росла она практически непрерывно до начала октября прошлого года, когда достигла 85 долларов за баррель.

После чего три месяца следовало снижение. К концу декабря прошлого года нефть опустилась до 50 долларов, от этого уровня оттолкнулась, пошла вверх.

С начала января текущего года нефть марки Brent находится в диапазоне от 59 до 64 долларов за баррель. Внутри этого диапазона шириной в 5 долларов цены ходят туда-сюда.

Сложился определенный баланс нефтяных цен

То есть, можно сказать, что сейчас на рынке сложилось определенное равновесие цен. Факторы, влияющие на их рост и падение, уравновешивают друг друга. Среди факторов роста можно вспомнить и очередное ограничение добычи нефти, принятое странами ОПЕК+. Правда, там есть вопросы к дисциплине исполнения этого соглашения.

Из последних новостей можно вспомнить и сокращение поставок нефти из Венесуэлы. В частности, то, что США наложило эмбарго на импорт нефти венесуэльской нефтяной госкомпании.

В то же время рост добычи запасов регулярно показывают США. Речь идет о добыче сланцевой нефти. Поэтому, собственно говоря, сложился определенный баланс. Этот коридор 59-64 доллара за баррель Brent, я думаю, в ближайший месяц-два может сохранить свою актуальность. Поэтому больших изменений цен на нефть я не ожидаю.

В Беларуси продолжат повышать цену на бензин

Что касается влияния изменений нефтяных цен на стоимость топлива в нашей стране, то, во-первых, само по себе это влияние ограничено.

В Беларуси стоимость бензина очень мало зависит, как мы знаем, от мировых цен на нефть, даже в моменты их сильного падения или роста. Устанавливаются эти цены у нас абсолютно административно.

Я думаю, что независимо от поведения цен на нефть на мировых рынках, регулярно мы будем видеть повышение цен на бензин в Беларуси на 1 копейку.

За регуляцию цен активно взялись еще в прошлом году и в России. В начале этого года там произошло повышение цен, в том числе и на бензин. Формально это не повышение цены, а увеличение НДС, включенного в конечную стоимость. То есть, цены в России тоже жестко регулируются и мало реагируют на изменения мировых цен.

Тем более, если мы прогнозируем, что цена на нефть останется вблизи текущих уровней, то, собственно, тут и реагировать особо не на что.