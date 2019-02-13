Politico: Блумберг планирует потратить $500 млн на борьбу с Трампом 13.02.2019, 23:25

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Майкл Блумберг

Фото: bloomberg.com

Деньги пойдут либо на избирательную кампанию бизнесмена, либо на помощь кандидату, который победит на праймериз Демпартии.

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг направит $500 млн на то, чтобы не допустить избрания Дональда Трампа на второй президентский срок, пишет Politico (перевод - РБК) со ссылкой на членов Демпартии США, осведомленных о планах бизнесмена.

Сценария два, говорится в статье: либо Блумберг сам поборется за выдвижение в кандидаты от Демпартии, либо не будет участвовать в гонке, но запустит «беспрецедентную» кампанию в пользу утвержденного кандидата.

Для сравнения: избирательная кампания Трампа в 2016 году израсходовала примерно $325 млн, пишет Politico. Советник Блумберга Кевин Шики рассказал изданию, что во время своей мэрской кампании бизнесмен потратил около $100 млн.

В случае, если Блумберг решит идти в президенты, $500 млн могут оказаться не максимальным, а минимальным размером финансирования кампании — эти деньги пойдут на прохождение партийных праймериз, говорится в статье.

На миллиардера с конца ноября 2018 года работает команда политологов, которые рассматривают «план А» и «план Б», говорится в статье.

Бизнесмен пока не определился, пойдет ли он на выборы в 2020 году. 8 февраля газета Miami Herald передавала, что Блумберг обещал принять решение до конца месяца.

Какое бы решение он ни принял, говорит один из источников Politico, деньги будут направлены на создание необходимой инфраструктуры для основного кандидата от Демпартии. «Все делается с четкой и очевидной целью: остановить Дональда Трампа», — сказал этот собеседник.

Блумберг — основатель, владелец и глава Bloomberg — с 2002-го по 31 декабря 2013 года был мэром Нью-Йорка. Впервые избрался на эту должность от Республиканской партии, хотя до этого был сторонником демократов. Во время своего второго срока он вышел из Республиканской партии. Ожидалось, что он выставит свою кандидатуру на президентских выборах 2016 года, но он этого делать не стал и поддержал Хиллари Клинтон. Во время промежуточных выборов в США в 2018 году он направил на поддержку кандидатов от Демпартии $80 млн.

Бизнесмен занял 11-ю строчку рейтинга миллиардеров Forbes в 2018 году, тогда его состояние оценили в $50 млрд. По состоянию на 13 февраля оно равно $56,1 млрд.