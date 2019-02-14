Сенат США рассматривает законопроект о санкциях против госдолга России и сотрудников ФСБ 14.02.2019, 8:05

Фото: UpstateNYer

Стали известны новые подробности о санкциях США против РФ.

Сенаторы — республиканцы и демократы — подготовили законопроект о новых санкциях США в отношении России. Он предполагает ограничения, в частности, в отношении госдолга, банковского и энергетического секторов, 24 сотрудников ФСБ и судостроительного сектора. Заявление об этом опубликовано на сайте сенатора-демократа Роберта Менендеса, сообщает «Дождь».

Санкции предложили ввести из-за «вмешательства России в демократические процессы» в западных странах, действий в Сирии и агрессии против Украины, в том числе в Керченском проливе. Документ является более жесткой версией пакета санкций, который сенаторы предложили в августе 2018 года и который не был принят, отмечает Reuters.

Законопроект включает ограничения в отношении:

Сделок с суверенным долгом России

24 «агентов ФСБ», которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе

Банков, которые «поддерживают усилия России по подрыву демократических институтов»

Инвестиций в российские проекты по добыче сжиженного природного газа

Политиков, олигархов, членов их семей и других лиц, которые содействуют

коррупционной деятельности «от имени [президента России] Владимира Путина»

Российского судостроительного сектора

Нефтяные разработки России

Международных энергетических проектов России

На фоне сообщений о новых санкциях рубль потерял к доллару и евро на Московской бирже 40-50 копеек.

Авторами законопроекта стали сенаторы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джинн Шейхин. В августе 2018 года они, а также демократ Джон Маккейн внесли в Конгресс законопроект о введении новых ограничений, в том числе в отношении госдолга России. В ноябре Bloomberg узнал, что до конца года Конгресс не успеет ввести их.

12 февраля The Financial Times сообщила, что в ближайшее время США и ЕС согласуют новый пакет санкций. По сведениям источника газеты, санкции будут направлены против компаний и людей, причастных к конфликту в Керченском проливе.