Сенат США рассматривает законопроект о санкциях против госдолга России и сотрудников ФСБ
- 14.02.2019, 8:05
Стали известны новые подробности о санкциях США против РФ.
Сенаторы — республиканцы и демократы — подготовили законопроект о новых санкциях США в отношении России. Он предполагает ограничения, в частности, в отношении госдолга, банковского и энергетического секторов, 24 сотрудников ФСБ и судостроительного сектора. Заявление об этом опубликовано на сайте сенатора-демократа Роберта Менендеса, сообщает «Дождь».
Санкции предложили ввести из-за «вмешательства России в демократические процессы» в западных странах, действий в Сирии и агрессии против Украины, в том числе в Керченском проливе. Документ является более жесткой версией пакета санкций, который сенаторы предложили в августе 2018 года и который не был принят, отмечает Reuters.
Законопроект включает ограничения в отношении:
Сделок с суверенным долгом России
24 «агентов ФСБ», которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе
Банков, которые «поддерживают усилия России по подрыву демократических институтов»
Инвестиций в российские проекты по добыче сжиженного природного газа
Политиков, олигархов, членов их семей и других лиц, которые содействуют
коррупционной деятельности «от имени [президента России] Владимира Путина»
Российского судостроительного сектора
Нефтяные разработки России
Международных энергетических проектов России
На фоне сообщений о новых санкциях рубль потерял к доллару и евро на Московской бирже 40-50 копеек.
Авторами законопроекта стали сенаторы Роберт Менендес, Линдси Грэм, Кори Гарднер, Бен Кардин и Джинн Шейхин. В августе 2018 года они, а также демократ Джон Маккейн внесли в Конгресс законопроект о введении новых ограничений, в том числе в отношении госдолга России. В ноябре Bloomberg узнал, что до конца года Конгресс не успеет ввести их.
12 февраля The Financial Times сообщила, что в ближайшее время США и ЕС согласуют новый пакет санкций. По сведениям источника газеты, санкции будут направлены против компаний и людей, причастных к конфликту в Керченском проливе.