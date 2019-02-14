Кочанова пригрозила оршанской «вертикали» 6 14.02.2019, 8:13

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НАТАЛЬЯ КОЧАНОВ

ФОТО: TUT.BY

Глава администрации Лукашенко жестко раскритиковала работу местных органов власти.

На выездном заседании Витебского облисполкома по вопросам развития Оршанского района в среду Наталья Кочанова потребовала от «вертикали» перевернуть и сдвинуть ситуацию по Оршанскому региону с мертвой точки, сообщает БелТА.

По ее словам, практически ни один ключевой показатель эффективности работы за минувший год не выполнен. Кочанова считает, что это связано с упущением в работе кадров.

Спустя полгода после совещания в Орше, на котором Лукашенко отчихвостил топ-чиновников и местных руководителей, «никто выводы не сделал», полагает глава администрации Лукашенко.

— И прежде всего — местные органы власти. Все, что вы предлагали, аккумулировано в нормативных актах, подписанных Лукашенко. Почему теперь не реализуется так, как надо? Затягивать никто не будет, будут вноситься предложения по кадрам, по-другому не получается, — заявила Наталья Кочанова.