В конгрессе США предложили простить Хуану Гуаидо долги Венесуэлы перед РФ 5 14.02.2019, 8:39

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ХУАН ГУАЙДО

ФОТО: ZUMA / TASS

Новая власть не должна платить по займам, сделанным Мадуро в Кремле.

Оппозиция Венесуэлы после прихода к власти не должна платить по займам, которые были получены от России, при этом банки и агентства не должны снижать рейтинги Венесуэлы за это. С таким предложением выступил конгрессмен-демократ Брэд Шерман на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, сообщает РБК.

Видеозапись слушаний опубликована на канале комитета на сервисе Youtube.

Слушания были посвящены ситуации в Венесуэле, перед конгрессменами предстал представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Шерман начал свою речь с утверждения: «Где появляется Россия, оттуда бегут люди». «Мы имеем три миллиона сирийцев, покинувших страну, и примерно столько же венесуэльцев», — продолжил демократ.

После этого он перешел к проблеме венесуэльского долга. «Обсуждаем ли мы с русскими <...>, что они [правительство Венесуэлы] не должны платить России, и при этом они не пострадают от снижения кредитного рейтинга от западных агентств и банков», — обратился Шерман к Абрамсу.

«Мы начали эти дискуссии, — ответил Абрамс. По его словам, оппозиция заверила, что будет платить по долгам, хотя некоторые из них не были одобрены парламентом.

«Дали ли мы русским понять, что поддержим и потребуем от наших банков поддержать решение правительства Венесуэлы не выплачивать России триллионы долларов? Мы могли бы запретить нашим банкам обращать внимание на кредитные рейтинги, которые окажутся под влиянием отказа платить России», — спросил Шерман.

«Я не думаю, что в точности такую информацию...», — начал отвечать Абрамс, но Шерман настойчиво предложил: «Я надеюсь, вы сделаете это». Абрамс покивал в ответ головой.

Общую сумму долга перед Россией венесуэльские власти никогда не называли. Reuters, основываясь на информации об объявленных кредитах, в августе 2017 года подсчитал: с 2006-го «Роснефть» и российское правительство профинансировали Венесуэлу, предоставляя кредиты и открывая кредитные линии, на $17 млрд.

Эта сумма включала аванс — $6 млрд, который «Роснефть» заплатила венесуэльской госнефтекомпании PDVSA за поставки нефти. По данным на конец сентября прошлого года, непогашенная часть предоплат составляла $3,1 млрд без учета процентов, размер которых российская компания не раскрывает. PDVSA обещала погасить его поставками нефти.