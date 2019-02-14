14 февраля: что можно и что нельзя делать в День влюбленных 2 14.02.2019, 9:08

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Иллюстрационное фото

Главные приметы и ритуалы сегодняшнего праздника.

14 февраля – 45-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 320 дней. Именинники – Петр, Трифон. День святого Валентина, праздник влюбленных, Международный день компьютерщика, в Украине – день войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных сил Украины, в Болгарии – праздник виноградарей, в Малави отмечают день свободы, а в Либерии – день грамотности, пишет segodnya.ua.

14 февраля – день Трифона. Этого святого считали покровителем супругов и семьи. Кроме того, нельзя упомянуть о том, что день 14 февраля известен как праздник влюбленных. Святой Валентин широко известен в католической церкви и по иронии судьбы точно так же, как и Святой Трифон, покровительствует любящим людям. По традиции 14 февраля признаются в любви, дарят подарки, проводят время со вторыми половинками.

Народные приметы на 14 февраля, что нельзя делать

Бракосочетание в этот день – хороший знак.

Если влюбленные в этот день дадут клятву верности, им не будут страшны никакие соблазны и преграды.

По примете 14 февраля звезды падают – весна будет теплой.

Если замужняя женщина бросит букет цветов в водоем, на котором почти нет льда, и помолится небу, то вскоре она сможет забеременеть.

Звездное и ясное небо – весна будет поздней.

Вечером стоит туман – утром будет тепло.

В закромах к 14 февраля осталось много припасов – ждите урожая.