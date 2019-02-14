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У Аркадия Бабченко похитили деньги со счета

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  • 14.02.2019, 9:49
  • 3,911
Аркадий Бабченко
Фото: Гордон

Карточкой журналиста оплатили номер в отеле «Хилтон» в Лондоне.

У независимого журналиста Аркадия Бабченко неизвестные украли деньги с банковского счета. Журналист считает это провокацией российских спецслужб. Обт это он написал в "Фейсбуке":

"Не убить, так поднагадить, я ж говорю. Их новая философия. Вскрыли мне банковские счета. Увели деньги. Самое интересное - куда увели. Если раньше они останавливались в копеечных дерьмовых отельчиках в Солсбери, то теперь - та-дам - оплатили с моей карточки "Хилтон" в Лондоне! Красиво отравлять не запретишь. Чепиги. Ну, хоть без лобстеров, и то спасибо.

Но люблю качественный троллинг, ничего не скажешь.

Сработано хорошо. Залезли в мой онлайн кабинет, поменяли настройки. Никаких смс мне не пришло. Ни о смене лимита оплаты в интернете, ни о списании денег. О том, что я, оказывается, ночевал в "Хилтоне", я узнал только потому, что денег на карточке хватило только на одну ночь сибаритства (плачет), а дальше мне пришло штук двадцать отказов в транзакции - на вторую ночь роскоши уже все. Так что извините, чепиги, вторые сути ночевать езжайте в свой привычный клоповник - водки больше нет. Легенду поменяли.

Настройки кабинета, кстати, меняли прям на глазах. Сначала выставили максимум оплаты в интернете сорок тысяч долларов. Карл. Не, спасибо за комплимент, конечно. Переставил на ноль. Сидим у оператора в банке - прям на глазах меняется на двадцать тысяч. Переставил на один доллар. Поменяли на два доллара. Упертые парни. Молодцы.

В общем, меры безопасности приняты, все починили, украденные деньги тоже вернем".


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