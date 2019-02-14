Дринк-бригада Лукашенко 12 14.02.2019, 10:17

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Как диктатор пропагандирует употребление алкоголя.

Поводом стали вчерашние события, когда во время встречи с Путиным в Сочи тема водки и закуски была раскрыта Лукашенко полностью, а затем закреплена слитым в сеть видеосюжетом алкомарафона в бизнес-джете с участием недавно прилетавшего в Минск президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича.

Под занавес 13 февраля Telegram-канал «Пул №3» опубликовал фото курортного ужина Лукашенко и Путина. Бокалы диктаторов были наполнены водой или светлым напитком.

Все это заставило «Салiдарнасць» вспомнить прошлое.

Фото ИТАР-ТАСС/AP

Май 1997-го.

Известный факт: Лукашенко неоднократно публично негативно высказывался об алкоголе и тех, кто им злоупотребляет. Это, впрочем, не мешает государству десятилетиями зарабатывать на спиртном. Бутылка водки по-прежнему стоит меньше килограмма хорошей колбасы, белорусы снова вернули себе мировое первенство по употреблению крепкого алкоголя.

И все же, в последние годы диктатор не раз попадал в кадр то с кружкой пива, то с бокалом вина.

Фото: Reuters

Май 2017-го, Китай. Лукашенко с 12-летним сыном Николаем на приеме у Си Цзиньпина. У правителя в бокале что-то напоминающее красное вино, у его младшего сына-школьника — светлый напиток.

Посещая в марте 2018-го Грузию, Лукашенко пришлось выпить не только вина, но и более крепких напитков — в Фейсбуке грузинского президента можно увидеть сцены дегустации коньяка и, наверное, чачи.

Фото facebook.com/PresidentMargvelashvili

Лукашенко и Георгий Маргвелашвили на коньячном заводе в Тбилиси 22 марта 2018-го.

Ужин с грузинским президентом.

Фото со страницы Георгия Квирикашвили в Facebook

С премьер-министром Георгием Квирикашвили во время «рабочего обеда» Лукашенко выпил красного вина и чего-то крепкого, напоминающего чачу.

В апреле в Молдове диктатор прямо в аэропорту угостился молодым вином:

Из Кишинева он увез несколько сот литров домашнего вина от президента Молдовы Игоря Додона.

После финальной игры ЧМ-2018 в Москве Лукашенко с бокалом игристого попал в кадр с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.