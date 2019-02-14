Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина 14.02.2019, 10:58

Подборку романтических и трогательных фильмов к праздников.

Близится День всех влюбленных и пора составлять романтическую подборку – фильмы о любви на День святого Валентина. Чтобы облегчить ваш выбор, Сегодня.Lifestyle предлагает подборку хороших и трогательных фильмов.

"2+1", 2016

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребёнка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе.

"Рождение звезды", 2018

Фильм Брэдли Купера, в котором певица Леди Гага дебютировала как актриса. Картина рассказывает историю кантри-музыканта Джексона Мейна и талантливой певицы Элли, которая с его помощью становится настоящей звездой. Однако со временем популярность звезды кантри уходит в прошлое, и это превращается в испытание для отношений пары.

"Тихая гавань", 2013

В морозный вечер можно перенестись на берег океана, где теплый ветер ласкает ваши волосы и плечи. Именно там происходят события фильма. Девушка Кэти однажды совершает отчаянный побег и обретает "тихую гавань" в маленьком спокойном южном городке. Но готова ли Кэти к новым отношениям с вдовцом Алексом Уитли?

"Воды слонам", 2011

Времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб бросает учебу после того, как его родители погибают, и присоединяется к Benzini Brothers – самому грандиозному цирковому шоу на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, а заодно и влюбляется в прекрасную наездницу Марлену, которая, правда, замужем за Августом – харизматичным, но жестоким дрессировщиком. Интересный дуэт Риз Уизерспун и Роберта Паттинсона.

"Жена путешественника во времени", 2008

Они познакомились, когда ей было 6, а ему – 36. Они поженились, когда ей было 23, а ему 31. Потому что Генри страдает редким генетическим заболеванием – синдромом перемещения во времени. Его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления – комичны, травматичны и трагичны одновременно.