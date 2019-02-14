Константин Жуковский: Власти оторвались от реальности 14.02.2019, 11:09

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Константин Жуковский

Фото: «Радыё Свабода»

Продолжается преследование гомельского журналиста, который уехал в эмиграцию.

По словам независимого журналиста из Гомеля Константина Жуковского, который нашел убежище в одной из европейских стран, уже несколько раз с ним пытался связаться судебный исполнитель, несмотря на оплаченные штрафы по прежним административным делам, передает «Радыё Рацыя».

Константин Жуковский считает, что власти не забывают его, поскольку он планирует обнародовать данные о коррупции чиновников и правовой беспредел.

- Власть не прекратила преследование, хотя я и уехал, пользуясь тем, что не могу оплатить штраф, или подтвердить, что он погашен, хотя он действительно погашен. Может пытаются выманить меня в Беларусь. Шлют мне разное, хотят узнать: где я и что я. Это просто очень дико выглядит. Это свидетельствует, что они оторвались от реальности.

Кроме визитов судебного исполнителя, Константина Жуковского уведомили о том, что на него составлен очередной протокол об административном правонарушении по статье 22.9 Кодекса «Об административных правонарушениях» (незаконное изготовление продукции СМИ). Журналиста планируют судить в Лунинце за сюжет, который выходил на телеканале "Белсат" в конце 2018 года.