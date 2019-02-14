Невзоров о статье Суркова: Приговор России подписан 14.02.2019, 11:47

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Александр Невзоров

Cоветник Путина рассказывает, как будет выстроена жизнь страны.

Известный российский публицист Александр Невзоров высказал в эфире «Эха Москвы» свое мнение насчет нашумевшей статьи советника Путина Владислава Суркова:

- И здесь мы переходим к сурковскому манифесту. Что это, вообще, такое? Это прекрасная статья. У нее абсолютно невнятное, как вы отметили, название. Но я помогу Владиславу Юрьевичу Cуркову, потому что у меня для этой статьи есть название точное и исчерпывающее. Но о названии чуть позже.

Интеллигенты понаписали очень много язвительных красивых и раздраженных словечек. Их можно понять, потому что нормальный романтик всегда надеется, что веревка оборвется, но это, кажется, не тот случай. Никто, отметьте, не сказал Суркову спасибо за нежность, за деликатность, за то, что пожелания всяким там инакомыслящим сваливать отсюда было высказано с такой грацией и с такой милой улыбкой и впервые с такой прямотой. Это ведь не приглашение к разговору, как думают некоторые дамы. Не обманывайтесь. Это решение и, судя по всему, все-таки приговор стране подписан.

Ведь Слава же не свободный художник, который будет там где-то грызть перо, терзать кудри и писать наудалую в надежде, что царь прочтет, а потом прямо как Пушкин потеть и ждать реакции. Нет, Слава не дурак. Слава если не каждое слово, то, по крайней мере, каждую мысль сверяет с тем, с кем ее надо сверить.

И кто не заметил, это, конечно, хвастовство, это безудержное хвастовство. Это тон победителя, это тон доктора, причем доктора Менгеле, который связанному пациенту говорит: «Да, клизмочка. Да, с концентрированной серной кислотой. Да, немного неприятно, но внутри будет так красиво все дымиться!»

Сурков рассказывает, как будет выстроена жизнь России. И он честно говорит, что количество поколений, которое будет принесено в жертву идее величия, никакой роли совсем не играет. Он говорит, что основой России было, есть и будет право на любое преступление против собственного народа во имя своего величия. И в его словах огромная и, кстати говоря, абсолютно заслуженная гордость. Ему есть, чем гордиться. Сейчас объясню.

Действительно, режим сумел найти источник энергии для того, чтобы существовать абсолютно вечно. И Сурков напоминает об этой сказочной находке. Это ведь даже круче и стабильней, чем постоянно прыгающая в цене нефть и конечная нефть. Это эффективней, чем та жидкость, на которой на картах XVIII, XIX и XX века Россия вспухала до немыслимых размеров. Ведь понимаете, что пока свойства нефти не были открыты основной жидкостью, которая позволяла стране делать огромные географические приобретения, была очень дешевая, бессловесная и покорная солдатская кровь, которую можно было лить, не задумываясь миллионами литров.

Ну, режим работает то на нефти, то на крови. Это очень рациональное использование природных ресурсов. Ничего личного. Если бы сжигание части населения… трети было бы делом энергоэффективным, то в ход бы оно пошло, не сомневайтесь. И духовную базу бы подвели и скрепой бы объявили и очереди в печи были бы такие же, как в «черные пятницы» в Hertz. Это все на самом деле организовать было бы нетрудно.

Но кровь и нефть — это фигня по сравнению с тем абсолютно неиссякаемым источником энергии, который добыт во многом усилиями Суркова. Вот пока всякие интеллигенты хихикали и тонко язвили, кремлевцам удалось добуриться до таких залежей подлинной, народной злобы, серости, невежества и покорности, что вот этот ресурс, действительно, можно использовать вечно для поддержки любого режима.

- Вы имеете в виду «глубинный народ», как сказал Сурков?

- Глубинный народ, совершенно верно. Они наладили добычу того, что этот глубинный народ производит и теперь ее качают уже в промышленных масштабах. И на этой энергии, действительно, государственная машина начинает работать.

И не играет при этом никакой роли, что никакой России не существует, что есть несколько потрясающих, роскошных декораций типа Питера и Москвы. За этими декорациями спрятаны миллионы, сотни, по крайней мере, тысячи депрессивных, разоренных, обобранных центром городишек, поселков разного размера с очковыми сортирами, разбитыми поликлиниками. Там медведи уже белые ходят по парадным. Но, вообще, непонятно, чего они цацкаются с этими медведями. Надо, во-первых, медведей принять в «Единую Россию», вычислить самого тупого медведя, сделать его представителем президента, и там наладится жизнь.

- Это тоже в Якутии.

― Да, это тоже в Якутии. Кстати, это абсолютно естественным образом вытекает из статьи Суркова. Вот эти все черные дыры русского захолустья с парящимися фекальными реками и свиньями, которые торопливо доедают своих обладателей, вот эта вся декорационность — это такой факт известный, но никому, как мы видим, мозги не прочищает, он не ставит ничто на место. И при таком раскладе, как пишет Сурков, это не играет никакой роли. Вот идиотизм, разорительность бессмысленных войн, ракеты, воровство, беспредел — это все теряет социальную токсичность и превращается в забавное достоинство. Это уже тоже не имеет никакого значения при такой гениальной модели.

Вот русское месторождение народной злобы и серости оказалось очень богатым, едва ли не самым богатым в мире. И Слава по-настоящему счастлив.

Ну, скорее маразм, потому что абсурд — это все-таки высокая категория. Зря Сурков называет это путинским режимом. Это стандартная российская модель власти. Она никогда не была другой. По возможности отупить, вот добиться той самой народности. Затем опереться на народность, на тупость, серость, безграмотность и беспросветность и править до посинения. Неслучайно была известная формула: православие, самодержавие, народность. Сейчас я объясню.

Вот интеллигенты, они зря хихикают, кстати говоря. Я посмотрел все отзывы. У них иллюзия, что с ними абсолютно некому разобраться, потому что кажется, что все воинство кремлевского Мордора — это такое гнилое, вороватое, картонные паяцы… Это дикое легкомыслие. Паяцы там есть, конечно, очень много патриотичничающих клоунов, но можно утешать только себя, что все псы режима, такие картонные и трусливые ворюги, но это не так. Давайте вглядимся в их милые рожи. Потому что там не все паяцы. Там есть реальные монстры. Вот один Пригожин, например, чего стоит.