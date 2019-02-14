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Какие места нашей страны связаны с самыми знаменитыми белорусами

  • 14.02.2019, 12:03

Нам есть кем гордиться.

А что если в этом месяце попробовать приурочить свои путешествия к знаменательным датам и заодно открыть для себя точки на карте Беларуси, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся уроженцев Беларуси. Planetabelarus.by создал свой маршрут.

К Тадеушу Костюшко в Меречевщину

В этом месяце есть повод заглянуть в музей-усадьбу Меречевщина, где в феврале 1746 года в среднепоместной шляхетской семье родился Тадеуш Костюшко. Ему было предначертано возглавить освободительное восстание в четырех странах Европы, стать активным участником борьбы за свободу народов Соединенных Штатов Америки, национальным героем Беларуси, Литвы, Польши и США и почетным гражданином Франции.

Имение Меречевщина, расположенное на северной окраине Коссово, в то время арендовал Людвик Тадеуш Костюшко, происходивший из белорусского рода, сведения о котором восходят к началу ХVІ века. Будущий руководитель национально-освободительного восстания 1794 года был четвертым и последним ребенком в семье. В двенадцать лет Тадеуш лишился отца, и вскоре семья переехала в родовое имение Сехновичи под Жабинкой. В Меречевщину Тадеуш больше уже никогда не приезжал.

В Германии, Италии и Франции Костюшко обучался инженерному искусству, а в 1775 году уехал в Америку, чтобы сражаться на стороне колонистов. Там он стал инженером и полковником артиллерийских войск. В 1792-м Тадеуш Костюшко вернулся домой и стал активным участником борьбы за сохранение целостности Речи Посполитой. После подавления восстания 1794 года Костюшко был взят в плен и заточен в Петропавловской крепости в Петербурге.

Усадьба Костюшек в Меречевщине, сгоревшая в годы Второй мировой войны, была восстановлена на сохранившемся фундаменте XVIII века по архивным документам и рисункам Наполеона Орды.

Первый мемориальный камень на месте дома Костюшко был установлен в 1987 году. В 1999-м здесь появился камень с барельефом Тадеуша Костюшко.

В 2003 году прошли археологические раскопки, в ходе которых были раскрыты подвальные помещения здания.

В музее пять мемориальных комнат: сени, кухня, комната матери, рабочий кабинет отца и гостиная, а также историческая комната, в которой хранятся материалы археологических раскопок. Экспозиция музея пока довольно скромная, но год от года пополняется все новыми экспонатами. Тут можно увидеть фамильное древо генерала и копию сабли, подаренной ему Павлом I, косы — оружие крестьян-косиньеров, сражавшихся под началом Костюшко, и предметы, принадлежавшие белорусской шляхте.

В прошлом году Тадеуш Костюшко вернулся на родину в бронзе

22 тысячи белорусских рублей на первый в Беларуси памятник генералу высотой 2,2 метра собрали на краудфандинговой платформе более 700 неравнодушных людей по призыву белорусского журналиста Глеба Лободенко.

В этом году к 273-й годовщине со дня рождения Тадеуша Костюшко в мемориальном музее-усадьбе открылась художественная выставка «Сын своей Родины». Около двух десятков живописных и фотографических работ, созданных во время пленэров в урочище Меречевщина, рассказывают о местах, где прошло детство Тадеуша Костюшко: фольварк, урочище, Коссово. Экспозиция будет работать до 30 апреля.

От Меречевщины рукой подать до дворца Пусловских.

Стоит побывать на обзорной экскурсии по дворцу, чтобы узнать об истории его строительства, судьбе хозяев и легендах, которые до их пор рассказывают в Коссово.

В 1871 году в Меречевщине побывал белорусский художник, литератор и композитор Наполеон Орда. Вот как выглядит его литография усадьбы Костюшек на фоне дворца Пусловских.

К Наполеону Орде в Вороцевичи

Чтобы больше узнать о художнике, по картинам которого можно изучать историю Беларуси, стоит отправиться в деревню Вороцевичи Ивановского района. Именно здесь 11 февраля 1807 года родился Наполеон Орда. Его детство прошло в усадьбе, возведенной в XVIII веке, от которой на данный момент сохранились лишь фундаменты. Сейчас ее восстанавливают по литографии самого Наполеона Орды.

А пока основная достопримечательность деревни Вороцевичи — музей Наполеона Орды.

Экспозиция музея представлена в основном картинами, а также предметами быта XIX века и документами, связанными с жизнью и творчеством Наполеона Орды.

Из Вороцевичей можно отправиться в Иваново, которое впервые упоминается в XIV веке. Известно, что в 1423 году местечко получил в подарок луцкий епископ Ян Лосович, который переименовал поселок, тогда еще носивший имя Порхово, в Янов.

В 1884 году через Янов проложили железную дорогу, благодаря чему поселок стал быстро развиваться и увеличиваться. Местечко переименовали в Иваново в советский период, хотя железнодорожная станция все так же носит название Янов-Полесский.

В центре Иваново в 1997 году был установлен памятник Наполеону Орде. Его воплотил в бронзе скульптор Игорь Голубев.

Кроме памятника Орде, в Иваново можно полюбоваться на Покровскую церковь, построенную на центральной площади города в 1901 году. Она является памятником архитектуры ретроспективно-русского стиля.

В храме хранится высоко почитаемая икона Матери Божьей «Почаевской», которая, по утверждениям местных жителей, в 1999 году стала источать миро.

В алтаре Крестовоздвиженского костела, возвращенного прихожанам в 1995 году, находится деревянный крест, вырезанный Наполеоном Ордой.

Фигуру Иисуса выполнила племянница художника — скульптор Хелена Скирмунт. Эта святыня проникнута культом святого Андрея Боболи. Монах-иезуит, за свой дар убеждения нареченный «апостолом Полесья», 16 мая 1657 года принял мученическую смерть от рук казаков на яновском рынке.

Наполеон Орда много путешествовал по Беларуси, Украине, Литве и Польше. Повсюду он делал зарисовки. Сегодня его произведения служат ценным источником для историков архитектуры и реставраторов, отличаются доскональной документальностью. Многих архитектурных памятников, запечатленных живописцем, уже нет. Или сильно изменились.

Художественное наследие Наполеона Орды насчитывает более 1150 акварелей и графических работ. Значительная коллекция литографий с рисунков Орды хранится в Национальной библиотеке Беларуси.

К Мицкевичу в Новогрудок

12 февраля 1799 года в Новогрудке крестили будущего поэта Адама Мицкевича.

У подножия холма, где располагался Новогрудский замок, стоит костел Преображения Господня.

Храм на этом месте был построен еще князем Витовтом в 1395 году, это был один из первых костелов Беларуси. Старое здание святыни не сохранилось, она была отстроена заново. Сейчас в костеле всегда очень холодно, говорят, причина в студеных источниках, которые бьют под храмом. Именно в этом костеле крестили поэта и публициста Адама Мицкевича, который позже стал для Новогрудка знаковой личностью.

В городе сейчас есть улица Мицкевича, два памятника в его честь, дом-музей писателя, его именем названо промышленное предприятие и даже ежегодный турнир по греко-римской борьбе. В 1924–1931 гг. возле руин Новогрудского замка в честь Адама Мицкевича был насыпан Курган Бессмертия. Каждый поклонник творчества поэта мог принести или прислать горсть земли для рукотворного памятника.

Невозможно приехать в древний Новогрудок, и не посетить музей великого поэта.

Здание музея стоит на фундаментах того дома, в котором поселилась семья Мицкевичей в 1806 году. Впервые музейная экспозиция, посвященная Адаму Мицкевичу, была открыта здесь в 1938 году. В июне 1941-го старинная усадьба была разрушена немецкой авиабомбой. Восстановленный после Второй мировой войны музей Мицкевича вновь принял посетителей в 1955 году. Очередная его реконструкция проведена в 1989-м: экспозиция создавалась при участии сотрудников Литературного музея имени Адама Мицкевича в Варшаве. Во дворе новогрудского музея воспроизведены постройки бывшей мицкевичской усадьбы (флигель, амбар, беседка, колодец).

В прошлом году здесь впервые состоялся фестиваль под названием «О, Навагрудскі край, мой родны дом!».

Новогрудок хорош тем, что все достопримечательности и памятники находятся неподалеку друг от друга. Кроме руин замка и музея Мицкевича, здесь есть еще много интересного. Например, храмы. Это церковь Святого Николая, возведенная в XVIII веке, костел Михаила Архангела, построенный для монастыря доминиканцев, церковь Святых Бориса и Глеба, под алтарем которой был обнаружен храм XII столетия.

Можно сходить и в мини-музей «Страчаная спадчына»

Этот небольшой, но очень любопытный объект разместился в городской библиотеке. Здесь можно увидеть макет узкоколейной железной дороги 1916-1965 годов «Новоельня – Любча», макет партизанской землянки 1942-1944 годов около деревни Черешля, а также самый масштабный проект – макет рыночной площади Новогрудка начала XX столетия. Автором этих работ является художник-оформитель библиотеки Анатолий Бандюкевич.

Напротив находится еще один популярный туристический объект – художественная галерея Кастуся Качана.

В Новогрудке есть и еще один необычный музей – музей еврейского сопротивления, где рассказывают об истории самого успешного в Европе побега евреев из немецкого гетто.

Основная экспозиция размещена в помещении бывшей конюшни, где в 1942–1943 годах были бараки трудового лагеря. И что самое удивительное — за четыре месяца узники вырыли туннель длиной примерно 220 метров, через который на волю вышло около 250 человек.

На Ушаччину к Бородулину

24 февраля 1935 года на хуторе Вересовка Ушачского района родился Рыгор Бородулин, народный поэт Беларуси, эссеист, переводчик. У него вышло около 70 поэтических сборников. Поэт писал сатирические произведения, стихи для детей, критические статьи. Переводил на белорусский язык «Слово о полку Игореве», произведения Шекспира, Байрона, «Рубаи» Омара Хайяма. В то же время стихи Бородулина переводились на десятки других языков. В 2006 году поэт попал в список номинантов на Нобелевскую премию.

Рыгор Бородулин умер в 2014 году. Его похоронили на Бутовском кладбище в центре Ушач рядом с могилой матери Акулины Андреевны. В ноябре 2015-го на могиле поэта, согласно его завещанию, был установлен памятный камень — валун весом в 2,5 тонны, который доставили вертолетом МЧС.

Каждое лето поэт отдыхал здесь, ходил на озеро Вечелье, составлял фотоальбом «Вяртанне», собирал живой ушачской фольклор для книги «Здубавецце». Рыгор Иванович гостил в родительском доме — на улице Школьной. До сих пор в городке вспоминают, как столичный поэт босиком ходил по ушачским улицам — за хлебом, на рынок, в киоск — за газетами.

Свой маленький город Бородулин очень любил и называл его так, как называла мать Акулина Андреевна — Вушача. А реку, которая пересекает город, называл Вушачанка.

К сожалению, пока дома-музея Рыгора Бородулина нет, но зато можно пройтись по улочкам, где он совсем недавно ходил, возложить цветы на его могилу.

В Убель и Смиловичи к Монюшко

21 февраля 1852 года в Минске состоялась премьера постановки первой белорусской оперы «Сялянка» на музыку Станислава Монюшко. Она была поставлена в Минске на сцене городского театра, который размещался там, где ныне стоит отель «Европа», в бывшем дворце Радзивиллов.

Сенат Польши объявил 2019-й годом Монюшко — в честь 200-летия со дня рождения великого композитора. Станислав Монюшко считается польским композитором, но место его рождения позволяет и белорусам называть Монюшко своим земляком. Ведь родился он в фольварке Убель под Минском (сейчас Червенский район). Имение в разное время принадлежало Сапегам, Завишам, Огинским. В конце XVIII века оно перешло роду Монюшко. Именно тогда, в конце XVIII – начале XIX столетия, здесь на реке Волме была построена усадьба с небольшим парком и часовней-усыпальницей.

Усадьба в Убеле совсем не сохранилась, утеряны и вещи, связанные с родом Монюшко. Остались лишь фрагменты парка. А в 1966 году на месте бывшего парадного входа в усадьбу был установлен обелиск композитору, на котором изображены ноты нескольких тактов арии Ионтека из оперы «Галька».

В музыкальной гостиной в Смиловичах представлено творчество Станислава Монюшко берлинского и варшавского периодов жизни. В экспозиции – костюмы из Познаньского и Варшавского оперного театров, на сценах которых ставились произведения Станислава Монюшко, афиши, грампластинки, нотные сборники и фотографии, а также бюст композитора. Посещение этого объекта — дополнение к экскурсионным маршрутам по Смиловичам.

Станислав Монюшко написал 15 опер (самая знаменитая – «Галька»), выпустил 12 сборников песенников, писал песни как на польском, так и на белорусском языках. Как рассказывают экскурсоводы, визиты во дворец дяди Казимира Монюшко в Смиловичах вдохновили композитора на написание оперы «Страшный двор» («Зачарованный замок»).


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