Геннадий Федынич: Будем подавать апелляцию 14.02.2019, 12:16

Геннадий Федынич

Профсоюз РЭП продолжит борьбу с клеветой пропагандистов.

Суд Центрального района Минска отказал в рассмотрении иска профсоюзу РЭП о защите чести, достоинства и деловой репутации к сайту belnovosti.by. Руководители профсоюза готовят апелляцию. Дело касается статьи "Фиктивный РЭП Федынича", сообщает euroradio.fm.

"Глядя, как судья ведет этот процесс, как отрицает наши ходатайства, я был подготовлен к отказу, — рассказал лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич. — Будем подавать апелляцию. Столько фактов без документов на том сайте. Короче, отказали и точка".

В мае 2018 года на сайте belnovosti.by появился материал "Фиктивный РЭП Федынича". Автор утверждает, что под прикрытием деятельности профсоюза лидеры организации получают деньги для финансирования своей жизни. Геннадий Федынич и Игорь Комлик еще в прошлом году обратились в суд и требуют от сайта опровержения.