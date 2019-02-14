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Госсекретарь США: Противостояние Ирану – ключ к миру на Ближнем Востоке

  • 14.02.2019, 12:25
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Отпор Тегерану решит все проблемы региона.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран является главной угрозой на Ближнем Востоке, поэтому противостояние этой стране является ключом к достижению мира во всем регионе.

С таким заявлением главный американский дипломат выступил в четверг на конференции по безопасности в Варшаве, передает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Помпео встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху перед открытием сессии на конференции и сказал, что "отпор" Ирану имеет ключевое значение для решения всех остальных проблем региона.

"Нельзя достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке без конфронтации с Ираном. Это просто невозможно", - сказал Помпео.

Израильский лидер высоко оценил участие высокопоставленных арабских представителей в конференции, заявив, что это ознаменовало смену региональных приоритетов.

"В комнате около 60 министров иностранных дел, израильский премьер-министр и министры иностранных дел ведущих арабских стран, они высказываются с необыкновенной силой, ясностью и единством против общей угрозы иранского режима", - сказал он перед встречей с Помпео.

"Я думаю это знаменует собой изменение, важное понимание того, что угрожает нашему будущему", - добавил Нетаньяху.

США и Польша организуют конференцию, которая, по их словам, направлена на содействие миру и безопасности на Ближнем Востоке.


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