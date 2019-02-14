Дело академика Белецкого стало для Лукашенко ударом? 14.02.2019, 12:51

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Опальный медик был в числе тех, кого диктатор называл своими детьми.

Самый маститый фигурант «дела медиков» был обласкан властью и регулярно докладывал Лукашенко об успехах. Он был в числе тех, кого Лукашенко называл своими детьми, пишет udf.by.

Главный внештатный травмотолог Минздрава Александр Белецкий был приближен к первым лицам станы, получил немало дивидендов за свою, безусловно, важнейшую медицинскую и научную деятельность, но все равно не устоял перед искушением в виде взяток – что уже признал в суде.

Фото: TUT.BY

Премии, звания, помощь властей

Лукашенко знал Белецкого как минимум с 2008 года. Александр Лукашенко лично заглянул в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии, чтобы ознакомиться с проведенной модернизацией. Руководитель страны пообещал центру и другим больницам поддержку и потребовал покупать только самое современное оборудование.

Фото: president.gov.by

В 2010 году Белецкий получил звание заслуженного деятеля науки Беларуси и был награжден Государственной премией за работу «Разработка и внедрение современных хирургических технологий лечения ортопедической патологии тазобедренного сустава у детей и подростков».

В 2014 году Белецкого избрали членом-корреспондентом Национальной Академии наук. Власти оказывали ему всяческую помощь, что подтверждается словами врача.

«Очень важно, что мы всегда чувствуем поддержку со стороны Минздрава. Министр Василий Жарко заграничные командировки специалистов поощряет, но с тремя условиями. Первое: в составе делегации обязательно должны быть врачи из регионов. Второе: нам нужно привозить и внедрять в стране лучшие зарубежные наработки. И третье, самое важное, — наращивание экспорта услуг: мы в состоянии и обучать у себя коллег, и лечить на своей базе пациентов со всего мира», – говорил директор РНПЦ травматологии и ортопедии несколько лет назад.

Диалог с первыми лицами страны

В последние годы Белецкий был одним из самых приближенных врачей к руководителям страны. Те публично давали высокую оценку его деятельности.

В 2014 году премьер-министр Михаил Мясникович пообщался с Белецким на съезде травматологов-ортопедов и заявил, что уровень развития в Беларуси этой сферы соответствует мировым стандартам.

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Через год Александр Лукашенко лично вручил врачу диплом члена-корреспондента Академии наук. Белецкий рассказал диктатору:

«Нас знают в Европе, мире. Мы ездим на конгрессы, становимся модераторами, выступаем с трибун, показываем наши разработки, оперативные вмешательства, диагностику. Надо обязательно наращивать темпы экспорта услуг. Это живая валюта, повышение зарплаты, благосостояние отдельно взятого республиканского научного центра».

Директор РНПЦ травматологии был среди участников пятого Всебелорусского народного собрания, а в 2017 году на втором Съезде ученых сидел в первом ряду с Лукашенко и другими руководителями страны.

Фото: скриншот видео «Беларусь 1»

За несколько месяцев до задержания КГБ Белецкий вновь был на приеме у Лукашенко: во Дворце независимости тот вручил ему диплом академика.

Фото: president.gov.by

Лукашенко проникновенно обратился к Белецкому и другим ученым:

«Талантливых, способных людей мы никогда не потеряем в Беларуси... Мало того, что вы дети мои, хоть некоторые и мои ровесники, но вы мои дети».

По всей видимости, это был не последний раз, когда директор РНПЦ травматологии виделся с Лукашенко. Накануне задержания Белецкий был в составе белорусской делегации, посетившей Таджикистан.

Что только подчеркивало высокий статус врача и его приближенность к первым лицам страны. Наверняка, они обращались к известному травматологу за медицинской помощью. Авторитет Белецкого был таков, что он мог позвонить помощнику президента, чтобы помочь знакомым получить белорусское гражданство – эта информация прозвучала во время суда.

Дружба с бизнесменами

Высокую оценку Белецкий получал не только по линии властей. Помощь ему оказывали и сильные мира сего из числа известных бизнесменов.

Около двадцати лет травматологу помогал финансово Александр Шакутин. 140 тысяч долларов на покупку дома врачу одолжил уроженец Беларуси и владелец нефтеперерабатывающего бизнеса в Саратовской области Валерий Шумский. Известно, что директор РНПЦ травматологии был близко знаком с Юрием Чижом и Анатолием Капским.

Академик был материально обеспечен: известно о доме в Ратомке и обнаруженных КГБ около 500 тысячах долларов в эквиваленте.

Обвинения против академика наверняка стали большим разочарованием для Лукашенко. Власти создали для его успешной работы все условия, высоко оценивали травматолога не только званиями, но и материально. В суде Белецкий рассказал о зарплате: «В 2008—2009 году в эквиваленте было около 3 тысяч долларов в месяц.

Потом тысяча где-то… в зависимости от курса». По всей видимости, были наверху в курсе и о поддержке со стороны приближенных бизнесменов.

И, несмотря на все это, известные врач и ученый не смог преодолеть искушения в виде относительно небольших взяток в виде 1-3 тысяч условных единиц. Скоро в отношении Белецкого будет вынесен приговор.