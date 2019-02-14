Минздрав приостановил продажу лекарства от кашля 14.02.2019, 13:33

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Препарат может быть опасно для сердца.

Аптеки и больницы Беларуси должны приостановить продажу и применение популярного лекарства «Эреспал» и других препаратов, которые содержат фенспирид. Ранее сообщалось, что исследования показали: лекарство может быть опасным для сердца — вызвать аритмию, пишет tut.by.

Как отмечается в приказе Минздрава от 11 февраля, из продажи изымаются следующие препараты: «Инспирон» (сироп и таблетки), «Сиресп» (сироп), «Фенспирид» (сироп и таблетки), «Эреспал» (сироп и таблетки). Их назначали для лечения кашля, ларингита, бронхита, ринофарингита и при терапии бронхиальной астмы.

По данным Международной независимой фармацевтической компании Servier, проблемы возникают только на фоне приема препарата, поэтому опасности для тех, кто лечился «Эреспалом» ранее, нет. Тем, кто сейчас принимает лекарство, нужно обратиться к врачу, чтобы выбрать другой препарат — в Беларуси есть альтернативные лекарства без фенспирида.

Запрет действует до завершения Минздравом оценки соотношения пользы и риска лекарства. Ранее фенспирид-содержащие лекарства по той же причине запретили во Франции.