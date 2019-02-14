В письме Мадуро Папа Римский не назвал его президентом 1 14.02.2019, 14:29

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Фото: Reuters

Понтифик отметил, что выступает за диалог между сторонами в Венесуэле.

Папа Римский Франциск отправил ответ на письмо о помощи, которое на прошлой неделе получил от Николаса Мадуро, сообщает в среду итальянская газета "Коррьере делла сера", сообщает "Интерфакс".

По словам понтифика, за последние годы попытки найти выход из венесуэльского политического кризиса не увенчались успехом. "К сожалению, все попытки ни к чему не привели, потому что за тем, что было согласовано на встречах, не последовало конкретных мер по выполнению договоренностей", - говорится в письме.

При этом понтифик отметил, что выступает за диалог между сторонами, который, однако, должен отвечать определенным требованиям. "Речь идет о таком диалоге, в котором стороны конфликта рассматривают общее благо выше других интересов и ставят целью достижение единства и мира", - считает Франциск.

Газета подчеркивает, что Папа Римский в письме обращается к Н.Мадуро как к "господину Мадуро", однако не называет его президентом Венесуэлы. "Письмо датировано 7 февраля 2019 года. В нем написано "господин", но не "президент", - пишет издание.

В минувший понедельник состоялась встреча делегации из Венесуэлы и госсекретариата Ватикана. Стороны отметили, что необходимо как можно быстрее достичь справедливого и мирного решения для выхода из кризиса при полном соблюдении прав человека.