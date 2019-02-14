закрыть
14 февраля 2019, четверг, 15:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

В письме Мадуро Папа Римский не назвал его президентом

1
  • 14.02.2019, 14:29
  • 1,280
Фото: Reuters

Понтифик отметил, что выступает за диалог между сторонами в Венесуэле.

Папа Римский Франциск отправил ответ на письмо о помощи, которое на прошлой неделе получил от Николаса Мадуро, сообщает в среду итальянская газета "Коррьере делла сера", сообщает "Интерфакс".

По словам понтифика, за последние годы попытки найти выход из венесуэльского политического кризиса не увенчались успехом. "К сожалению, все попытки ни к чему не привели, потому что за тем, что было согласовано на встречах, не последовало конкретных мер по выполнению договоренностей", - говорится в письме.

При этом понтифик отметил, что выступает за диалог между сторонами, который, однако, должен отвечать определенным требованиям. "Речь идет о таком диалоге, в котором стороны конфликта рассматривают общее благо выше других интересов и ставят целью достижение единства и мира", - считает Франциск.

Газета подчеркивает, что Папа Римский в письме обращается к Н.Мадуро как к "господину Мадуро", однако не называет его президентом Венесуэлы. "Письмо датировано 7 февраля 2019 года. В нем написано "господин", но не "президент", - пишет издание.

В минувший понедельник состоялась встреча делегации из Венесуэлы и госсекретариата Ватикана. Стороны отметили, что необходимо как можно быстрее достичь справедливого и мирного решения для выхода из кризиса при полном соблюдении прав человека.


популярное за неделю

Мнение

Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи Валерий Карбалевич
Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип