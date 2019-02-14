Как топ-кандидаты в президенты Украины обещают поднять экономику 2 14.02.2019, 13:54

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Список предвыборных обещаний кандидатов.

После прочтения предвыборных программ кандидатов в президенты Украины в части развития экономики, можно словить себя на мысли: "Неужели все так просто?!". По версии кандидатов – да. Поиск конкретных, четких и, главное, правдоподобных шагов развития экономики напоминает процесс отделения мух от котлет.

LIGA.net продолжает цикл материалов, посвященных предложениям топ-кандидатов в президенты (самым рейтинговым согласно опросам) по ключевым темам.

Размещение кандидатов - по алфавиту.

Анатолий Гриценко. Деньги МВФ не очень нужны - своих ресурсов больше

Для составления обоснованных планов развития экономики Анатолий Гриценко намерен провести всеукраинскую перепись населения. При Гриценко-президенте рост экономики должен быть 10% ежегодно.

Лидер "Гражданской позиции" предлагает открывать рынок земли только после 100% формирования земельного кадастра, остановки теневого оборота земель и укрепления финансовой состоятельности фермеров. Также Гриценко гарантирует мораторий на экспорт древесины.

Гриценко обещает стимулировать через налоговые, таможенные и кредитные механизмы производство продукции с высокой добавленной стоимостью в промышленности и аграрном секторе.

Для того, чтобы не было дефицита рабочих профессий, Гриценко хочет освободить от налогообложения меценатство образовательных учреждений.

Обещает навести порядок в НБУ, избавить Украину от "банков-пылесосов" и установить плотный контроль государства за деятельность банков с защитой прав кредиторов и доступными для граждан кредитами.

В случае избрания президентом собирается постепенно прекратить сотрудничество с МВФ, поскольку считает, что в стране достаточно внутренних ресурсов.

Владимир Зеленский. Нулевая декларация

Хочет ввести одноразовую нулевую декларацию для бизнеса. Каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализировать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифов ЖКХ для малоимущих.

Первоочередные задания развития экономики для Владимира Зеленского: свобода конкуренции, развитие внутреннего производства и долгосрочное недорогое кредитование. Предлагает заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал.

Обещает формирование прозрачного рынка земли. Как именно – не указал.

Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок.

Также Зеленский выступает за введение экономического паспорта украинца. Он хочет, чтобы каждый ребенок имел право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал.

В программе про сотрудничество с МВФ нет ни слова. В одном из интервью Зеленский прокомментировал тему внешних кредиторов так: «Дают транш – надо брать. Все в копилку!.. А отдавать – то потом». При этом считает, что условия сотрудничества можно пересмотреть.

Петр Порошенко. Увеличение роли ІТ-сектора и развитие туризма

До выборов обещает предложить Раде вернуться к рассмотрению законопроектов о налоге на выведенный капитал и создании Национального бюро финансовых расследований.

Считает, что необходимо дать честные ответы на вопросы о цивилизованном рынке земли, "отсутствие которого является еще большим пятном для роста экономики, чем коррупция".

Банковская система, по словам Петра Порошенко, укрепляется и движется в правильном направлении.

Поддерживает сотрудничество с МВФ.

Действующий президент выделяет пять стратегических приоритетов, которые позволят Украине привлечь миллиарды долларов инвестиций.

Для развития агросектора необходимо создать перерабатывающие предприятия, развить инфраструктуру для производителей сельскохозяйственной продукции и защитить права владельцев.

Также Порошенко обещает способствовать увеличению вклада ІТ-сектора в отечественную экономику, а в индустрии сделать ставку на высокотехнологические отрасли с высокой добавочной стоимостью.

Кроме того, он обещает модернизировать транспортную инфраструктуру, чтобы превратить Украину в транспортно-логистический хаб Европы.

Улучшение инфраструктуры станет толчком для туристической отрасли. Порошенко обещает поддерживать инициативы, направленные на развитие туристических возможностей. Политика децентрализации будет продолжена.

Юлия Тимошенко. Единый налог для аграриев и замена ЕСВ

Обещает реорганизовать органы налоговой службы и окончательно ликвидировать налоговую милицию. Юлия Тимошенко хочет отменить налог на добавленную стоимость и ввести налог на реализацию. Вместо единого социального взноса – персонифицированная пенсионная система с частными накопительными счетами.

Собирается ввести действенный контроль за севооборотами и технологиями обработки земли. Главной стратегией аграрной политики будет развитие и государственная поддержка фермерских хозяйств, малых и средних сельскохозяйственных предприятий. После президентских выборов гарантирует принятие закона о введении для аграриев единого налога на гектар земли.

Обещает демонополизировать импорт газа и обеспечить биржевую торговлю всеми энергоресурсами. Собирается ввести полноценный рынок электроэнергии, что создаст реальную конкуренцию и позволит уменьшить тарифы на электроэнергию. Государство должно стремительно развивать собственную угольную отрасль вместо импорта дорогого зарубежного угля.

Тимошенко обещает поддерживать создание и развитие украинских банков. Неэффективная, по ее мнению, политика НБУ в сфере монетарного, валютного и банковского регулирования будет изменена. Обещает восстановить справедливость для тех людей, которые потеряли свои банковские вклады и собственность во время стремительного падения курса гривны.